giovedì, 5 Marzo , 26

Iran, calciatrice in lacrime in conferenza stampa: “Siamo preoccupate per i nostri cari”

(Adnkronos) - "Ovviamente siamo tutte molto angosciate per...

‘La guerra è esistenziale sia per l’Iran che per Trump. E la Russia è tra i vincitori’. L’analisi di Pedde

(Adnkronos) - Il confronto militare tra Stati Uniti,...

Energia, dalle costruzioni alla cooperazione: i temi della seconda giornata di Key 2026

(Adnkronos) - Dal ruolo della filiera delle costruzioni...

Rocca ha inaugurato l’unità di geriatria del Policlinico Tor Vergata

(Adnkronos) - E' stata inaugurata questa mattina, l’Unità...
HomeVideo NewsIran, Pecoraro Scanio: parola "furia" significa ira incontrollata
iran,-pecoraro-scanio:-parola-“furia”-significa-ira-incontrollata
Iran, Pecoraro Scanio: parola “furia” significa ira incontrollata
Video News

Iran, Pecoraro Scanio: parola “furia” significa ira incontrollata

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

‘I governi condannino: stop alla follia epica’

Roma, 5 mar. (askanews) – “La definizione di furia epica richiama chiaramente uno stato di follia e di ira incontrollata. Basta consultare qualsiasi vocabolario: la parola furia indica uno stato di violenta e incontrollabile rabbia, spesso accompagnato da azioni impulsive e distruttive. È quindi un termine che richiama l’assenza di controllo e di razionalità”.Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, commentando il nome dato all’operazione militare contro l’Iran.”Quando un’operazione militare viene descritta con un termine che evoca la perdita della logica e il dominio della furia, è evidente il rischio di un’escalation incontrollata. Per questo i governi che si riconoscono nei principi del diritto internazionale e della responsabilità politica devono avere il coraggio di condannare modalità di azione che rischiano di portare il mondo verso scenari di guerra globale. Il fine non può mai giustificare i mezzi”.”Da sempre ho sostenuto e difeso il popolo iraniano contro le dittature teocratiche che in questi anni hanno oppresso e mortificato quella società. Tuttavia non si può pensare di abbattere una dittatura rischiando di far precipitare il mondo in una guerra mondiale”.Pecoraro Scanio apprezza inoltre la posizione assunta dal governo spagnolo: “Una cosa è la condanna netta di una dittatura e il sostegno alle aspirazioni democratiche dei popoli; altra cosa è alimentare un’escalation militare che può destabilizzare l’intero sistema internazionale”.”Il Governo italiano – conclude – abbia il coraggio di esprimere con chiarezza la propria posizione e di promuovere, insieme ai partner europei, un’iniziativa diplomatica internazionale forte per fermare l’escalation militare e prevenire un conflitto su scala globale”.

Previous article
Sanità Lazio, progetto Consiglio regionale e Asl Roma 1 per obesità severa e fragilità
Next article
Fiorella Mannoia: L’educazione sessuo-affettiva riguarda tutti

POST RECENTI

Video News

Iran, Schlein:”Meloni doveva dare la linea politica, ma era in radio”

Alla Camera dopo le comunicazioni di Tajani e Crosetto in aulaRoma, 5 mar. (askanews) - "Ministro Tajani e ministro Crosetto oggi non basta riferire, oggi...
Video News

Iran, Schlein: nessun appoggio a questa guerra, governo dica no ora

Niente basi, a Crosetto sfuggita violazione diritto internazionaleRoma, 5 mar. (askanews) - "Noi diciamo no all'autorizzazione delle basi" il Pd chiede di non "appoggiare in...
Video News

Crosetto: Italia potenza media, gestire ciò che “non abbiamo cercato”

"Crisi difficile e drammatica, ci auguriamo non lo diventi di più"Roma, 5 mar. (askanews) - Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha sostenuto le scelte del...
Video News

Libano, in migliaia ai funerali delle vittime celebrate da Hezbollah

Uccisi dai raid aerei israeliani a BaalbekMilano, 5 mar. (askanews) - Hezbollah hacelebranto i funerali delle vittime dei raid aerei israeliani a Baalbek, nella valle...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.