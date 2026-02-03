martedì, 3 Febbraio , 26
iran,-pezeshkian:-ho-dato-mandato-al-ministro-degli-esteri-di-trattare-con-gli-usa
Iran, Pezeshkian: ho dato mandato al ministro degli Esteri di trattare con gli Usa

Iran, Pezeshkian: ho dato mandato al ministro degli Esteri di trattare con gli Usa

AttualitàIran, Pezeshkian: ho dato mandato al ministro degli Esteri di trattare con gli Usa
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 3 feb. (askanews) – Il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian ha dichiarato di aver incaricato il proprio ministro degli Esteri di esplorare la possibilità di negoziati con gli Stati uniti, a condizione che vi sia un clima privo di minacce e di richieste ritenute irragionevoli.

In una serie di messaggi pubblicati sulla piattaforma X, Pezeshkian ha scritto: “Ho dato istruzioni al mio ministro degli Esteri, a patto che esista un ambiente adeguato, libero da minacce e aspettative irragionevoli, di perseguire negoziati equi e giusti, guidati dai principi di dignità, prudenza e opportunità”.

Il presidente ha aggiunto che “questi negoziati dovranno svolgersi nel quadro degli interessi nazionali”, facendo riferimento alle richieste avanzate da governi amici della regione di rispondere alla proposta del presidente statunitense Donald Trump di avviare colloqui.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.