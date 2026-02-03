iran,-pezeshkian:-ho-dato-mandato-al-ministro-degli-esteri-di-trattare-con-gli-usa

Roma, 3 feb. (askanews) – Il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian ha dichiarato di aver incaricato il proprio ministro degli Esteri di esplorare la possibilità di negoziati con gli Stati uniti, a condizione che vi sia un clima privo di minacce e di richieste ritenute irragionevoli.

In una serie di messaggi pubblicati sulla piattaforma X, Pezeshkian ha scritto: “Ho dato istruzioni al mio ministro degli Esteri, a patto che esista un ambiente adeguato, libero da minacce e aspettative irragionevoli, di perseguire negoziati equi e giusti, guidati dai principi di dignità, prudenza e opportunità”.

Il presidente ha aggiunto che “questi negoziati dovranno svolgersi nel quadro degli interessi nazionali”, facendo riferimento alle richieste avanzate da governi amici della regione di rispondere alla proposta del presidente statunitense Donald Trump di avviare colloqui.