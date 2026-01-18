domenica, 18 Gennaio , 26

Federica Pellegrini incinta: “Il parto sarà cesareo. Il nome? È ancora top secret”

(Adnkronos) - "Sarà un parto cesareo". Federica Pellegrini...

Clizia Incorvaia dopo il proscioglimento: “Sarcina? Nostro amore era tossico, voglio preservare mia figlia”

(Adnkronos) - Clizia Incorvaia è stata prosciolta dalle...

Malen segna all’esordio, ma l’arbitro annulla: cos’è successo in Torino-Roma

(Adnkronos) - Gol ed episodi arbitrali in Torino-Roma....

Guerriglia in A1, scontri nati da furto di bandiera romanista?

(Adnkronos) - A far degenerare i tafferugli tra...
iran,-pezeshkian:-ogni-attacco-a-khamenei-sarebbe-una-dichiarazione-di-guerra
Iran, Pezeshkian: ogni attacco a Khamenei sarebbe una dichiarazione di guerra

Iran, Pezeshkian: ogni attacco a Khamenei sarebbe una dichiarazione di guerra

AttualitàIran, Pezeshkian: ogni attacco a Khamenei sarebbe una dichiarazione di guerra
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 18 gen. (askanews) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che qualsiasi attacco alla Guida Suprema del Paese, l’ayatollah Ali Khamenei, costituirebbe una dichiarazione di guerra.

La dichiarazione, pubblicata su X, è arrivata il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito Khamenei un “uomo malato” in un’intervista a Politico, affermando: “È tempo di cercare una nuova leadership in Iran”. Sembra essere stata la prima volta che Trump ha invocato la fine del governo di Khamenei in Iran.

Nel suo messaggio, Pezeshkian ha attribuito agli Stati Uniti e ai loro alleati la responsabilità delle difficoltà vissute dagli iraniani. Le proteste, iniziate il mese scorso a causa delle difficoltà economiche, si sono trasformate in manifestazioni di massa contro il regime. Secondo quanto riportato, migliaia di persone sarebbero state uccise durante le proteste.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.