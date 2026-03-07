sabato, 7 Marzo , 26

Obama attacca Trump: “Ogni giorno un assalto alle nostre istituzioni democratiche”

(Adnkronos) - Barack Obama attacca Donald Trump. "Viviamo...

Roma, 23enne su auto a noleggio non si ferma all’alt e si schianta contro autobus

(Adnkronos) - Senza patente a bordo di un’auto...

Ferrari, delusione dopo qualifiche Gp Australia: “Mercedes di un altro pianeta”

(Adnkronos) - Delusione Ferrari nelle qualifiche del Gran...

Ascolti tv, ‘The Voice Generations’ conquista il prime time

(Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time...
HomeVideo NewsIran, Pezeshkian: stop agli attacchi ai paesi vicini
iran,-pezeshkian:-stop-agli-attacchi-ai-paesi-vicini
Iran, Pezeshkian: stop agli attacchi ai paesi vicini
Video News

Iran, Pezeshkian: stop agli attacchi ai paesi vicini

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

A meno di aggressioni all’Iran

Milano, 7 mar. (askanews) – Il Consiglio di leadership ad interim che guida l’Iran dopo l’uccisione della Guida suprema Ali Khamenei ha deciso di mettere fine agli attacchi contro i paesi vicini, a meno che l’Iran non venga attaccato da quei territori.Lo ha detto il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, in un videomessaggio rilanciato dalle agenzie di stampa iraniane.”Ieri, il Consiglio di leadership ad interim ha approvato che non ci saranno più attacchi contro i paesi vicini e nessun lancio di missili, a meno che un attacco contro l’Iran non provenga da quei paesi”, ha detto il presidente, scusandosi con gli Stati colpiti.Nel videomessaggio Pezeshkian ha però ammonito quanti “pensano di sfruttare questa opportunità per attaccare il nostro territorio”, affermando: “Non diventate strumenti e burattini dell’imperialismo, degli Stati Uniti e di Israele”.

Previous article
Obama attacca Trump: “Ogni giorno un assalto alle nostre istituzioni democratiche”
Next article
Trump: operazioni in Iran stanno procedendo molto bene

POST RECENTI

Video News

Paralimpiadi Milano Cortina, un sorvolo inclusivo sull’Arena di Verona

Wefly! Team e Ali per Tutti hanno aperto la cerimoniaMilano, 7 mar. (askanews) - Un sorvolo inclusivo ha accompagnato l'apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di...
Video News

Trump: operazioni in Iran stanno procedendo molto bene

"L'esercito è scomparso e anche i suoi leader"Milano, 7 mar. (askanews) - La campagna militare che gli Stati Uniti stanno conducendo contro l'Iran sta procedendo...
Video News

Tornano dalla Russia 300 prigionieri di guerra ucraini

Lo scambio di prigionieri è uno dei pochi ambiti di cooperazioneMilano, 6 mar. (askanews) - Le immagini diffuse dalla presidenza ucraina mostrano 300 prigionieri di...
Video News

Tutela audiovisivo, FAPAV lancia corso per contrasto a pirateria

Bagnoli Rossi: fenomeno importante, formare nuovi professionisti Roma, 6 mar. (askanews) - "Il fenomeno della pirateria audiovisiva rimane un problema molto importante nel nostro Paese....
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.