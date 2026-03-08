lunedì, 9 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIran, prezzo del petrolio supera 100 dollari. Trump si arrabbia con Israele...
iran,-prezzo-del-petrolio-supera-100-dollari.-trump-si-arrabbia-con-israele-per-attacchi
Iran, prezzo del petrolio supera 100 dollari. Trump si arrabbia con Israele per attacchi
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, prezzo del petrolio supera 100 dollari. Trump si arrabbia con Israele per attacchi

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
Il prezzo del petrolio sfonda il tetto dei 100 dollari a barile e Donald Trump boccia gli attacchi di Israele contro impianti e depositi dell’Iran. La guerra spinge il pezzo del greggio a livelli mai toccati dal 2022 e dall’invasione russa dell’Ucraina avvenuta 4 anni fa.  

L’impennata arriva in particolare dopo gli attacchi che Israele ha condotto contro impianti petroliferi a Teheran nelle ultime 24 ore. Le azioni israeliane, riferisce Axios, non sono state apprezzate dagli Stati Uniti, con le prime frizioni all’interno dell’alleanza. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito una trentina di depositi, con un’offensiva che sarebbe andata ben oltre le aspettative di Washington. 

 

Gli Stati Uniti temono un doppio effetto negativo. Il primo è l’incremento dei prezzi del petrolio, già ampiamente in atto anche in America, dove un gallone è arrivato a 3.45 dollari con un incremento del 16% rispetto alla seconda settimana, mentre Trump lancia messaggi rassicuranti prevedendo una rapida discesa. 

Il secondo potenziale effetto negativo sarebbe la mobilitazione della popolazione iraniana a sostegno del regime davanti ad attacchi di questa portata. I raid hanno innescato esplosioni e incendi, creando aria irrespirabile in ampie zone di Teheran, che oggi si è svegliata sotto una pioggia nera. Israele ritiene di aver colpito centri di rifornimento al servizio del regime e dell’apparato militare, con azioni notificate in anticipo agli Stati Uniti. Un funzionario americano, ad Axios, ha espresso sorpresa e disappunto per la portata degli attacchi: “Non riteniamo sia stata una buona idea”.
Negativo anche il giudizio di Donald Trump: “Al presidente non piace l’attacco, vuole preservare il petrolio. Non vuole che il petrolio bruci, questo ricorda alla gente i prezzi più alti”, le parole di un consigliere di Trump citato da Axios. 

Gli attacchi di Israele rischiano di innescare un’ulteriore spirale. I Pasdaran minacciano di colpire i siti petroliferi della regione se le infrastrutture energetiche iraniane saranno ancora colpite. “I governi dei paesi islamici dovrebbero mettere in guardia al più presto la criminale America e il selvaggio regime sionista su tali azioni codarde e disumane – dice alla televisione di stato Ebrahim Zolfaghari, portavoce del comando militare centrale dell’Iran – Altrimenti, misure simili saranno adottate nella regione, e se potete tollerare il petrolio a più di 200 dollari al barile, continuate questo gioco”. 

 

Previous article
Milan-Inter 1-0, caos nel finale: pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri, poi Dumfries chiede rigore. Cos’è successo
Next article
Iran-Usa, la partita per l’uranio: le mosse di Teheran e il piano di Trump

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Indian Wells, Sinner batte Shapovalov in due set e vola agli ottavi – Rivivi il match

(Adnkronos) - Jannik Sinner non sbaglia nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Indian Wells, Paolini batte Tomljanovic in tre set e vola agli ottavi

(Adnkronos) - Jasmine Paolini non delude a Indian Wells. L'azzurra batte Ajla Tomljanovic in tre set e vola agli ottavi di finale del...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran-Usa, la partita per l’uranio: le mosse di Teheran e il piano di Trump

(Adnkronos) - La guerra e una partita a scacchi. Il conflitto tra Iran da una parte e Stati Uniti-Israele dall'altra è la cornice che...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milan-Inter 1-0, caos nel finale: pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri, poi Dumfries chiede rigore. Cos’è successo

(Adnkronos) - Milan-Inter di oggi, domenica 8 febbraio, finisce con il successo dei rossoneri per 1-0 e un po' di polemiche. Il motivo? Un...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.