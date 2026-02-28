iran,-raid-di-israele-su-una-scuola:-oltre-50-morti

NAIROBI (KENYA)- Sono almeno 53 le vittime di un raid di Israele che ha colpito una scuola femminile a Minab, nella provincia di Hormozgan, nel sud dell’Iran: lo hanno riferito i media di Stato di Teheran.La stima è stata rilanciata anche dall’emittente Al Jazeera, che ha base in Qatar. L’istituto colpito, stando alla ricostruzione della televisione, è una scuola femminile. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha condiviso una foto dell’attacco che ha distrutto la scuola femminile e ucciso “bambini innocenti”.

