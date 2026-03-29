domenica, 29 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIran, raid su studi tv del Qatar. Teheran: "Marines? Ottimo cibo per...
iran,-raid-su-studi-tv-del-qatar-teheran:-“marines?-ottimo-cibo-per-gli-squali”-w.-post:-“pentagono-si-prepara-a-operazioni-di-terra”-–-la-diretta
Iran, raid su studi tv del Qatar. Teheran: “Marines? Ottimo cibo per gli squali”. W. Post: “Pentagono si prepara a operazioni di terra” – La diretta
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, raid su studi tv del Qatar. Teheran: “Marines? Ottimo cibo per gli squali”. W. Post: “Pentagono si prepara a operazioni di terra” – La diretta

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – Nuova giornata di guerra oggi, domenica 29 marzo, in Iran. Almeno dieci persone sono rimaste ferite nel raid denunciato dalla tv del Qatar ‘Al Araby’ che ha colpito il palazzo che ospita la sua redazione nella capitale iraniana Teheran come rende noto la Mezzaluna Rossa iraniana. 

Raid di Usa e Israele hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. Stati Uniti e Israele “hanno effettuato un attacco criminale contro il molo di Bandar Khamir, uccidendo cinque persone e ferendone altre quattro”, riferisce l’agenzia iraniana Irna.  

Forti esplosioni sono state udite in mattinata nella capitale iraniana Teheran. Le deflagrazioni sono state avvertite nella zona nord e fumo si leva dalle aree colpite nella parte nordorientale della città.  

Dall’Iran arriva un ultimatum dei pasdaran che minacciano di attaccare università israeliane e americane nella regione. Se gli Stati Uniti vogliono ‘salvare’ i loro atenei nella regione da rappresaglie devono condannare i raid contro università iraniane entro le 12 di lunedì, fa sapere l’agenzia iraniana Fars, legata ai Guardiani della Rivoluzione. 

Intanto, secondo quanto riferisce il Washington Post citando ufficiali Usa, il Pentagono si prepara all’eventualità di “settimane” di operazioni di terra in Iran. Un’eventuale operazione di terra non si configurerebbe come invasione su vasta scala e potrebbe invece prevedere blitz di forze speciali e unità della fanteria.  

 

 

L’esercito iraniano ha minacciato oggi gli Stati Uniti d’America, tramite il suo portavoce del comando militare Ebrahim Zolfaqari, dichiarando che le truppe americane diverranno “ottimo cibo per gli squali del Golfo”. 

Previous article
A Disneyland Paris ha aperto World of Frozen
Next article
Schlein: il governo prenda distanze una volta per tutte dal criminale Netanyahu

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Selvaggia Lucarelli, matrimonio rimandato: “Non siamo riusciti a organizzare”

(Adnkronos) - Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno rimandato il loro matrimonio. Le nozze, inizialmente previste per la primavera 2026 in Puglia, in Salento,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serena Grandi, tensioni con Corinne Clery: “Accuse infondate”. L’appello di Venier

(Adnkronos) - "Le sue accuse sono infondate". Così Serena Grandi ospite oggi a Domenica In si è espressa sui rapporti con Corinne Clery, complice...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cacciari e le primarie del centrosinistra: “Non interessano a nessuno”

(Adnkronos) - "Aver cominciato a parlare di primarie un secondo dopo il risultato del referendum è da pazzi". Massimo Cacciari bacchetta Elly Schlein e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Israele impedisce a cardinale Pizzaballa accesso a Santo Sepolcro per messa domenica delle Palme. Meloni: “Un’offesa”, Tajani: “Sdegnati con Tel Aviv”

(Adnkronos) - Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, la polizia di Israele ha impedito al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.