domenica, 29 Marzo , 26

Ernia, il ‘processo’ show a Milano: il Duca è tornato a casa

(Adnkronos) - Lo chiamano il "Duca di Milano"...

Verissimo, domenica 29 marzo: gli ospiti e le interviste di oggi

(Adnkronos) - Silvia Toffanon torna oggi, domenica 29...

Che tempo che fa oggi 29 marzo, gli ospiti di Fabio Fazio e le anticipazioni

(Adnkronos) - Nuova puntata di Che tempo che...

Oggi è la Domenica delle palme, cosa si celebra e perché si usano i rami d’ulivo

(Adnkronos) - Oggi, domenica 29 marzo, è la...
HomeUncategorizedIran, raid Usa-Israele sul porto vicino Stretto Hormuz: 5 morti. Forti esplosioni...
iran,-raid-usa-israele-sul-porto-vicino-stretto-hormuz:-5-morti.-forti-esplosioni-udite-a-teheran-–-la-diretta
Iran, raid Usa-Israele sul porto vicino Stretto Hormuz: 5 morti. Forti esplosioni udite a Teheran – La diretta
Uncategorized

Iran, raid Usa-Israele sul porto vicino Stretto Hormuz: 5 morti. Forti esplosioni udite a Teheran – La diretta

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Nuova giornata di guerra oggi, domenica 29 marzo, in Iran. Raid di Usa e Israele hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. Stati Uniti e Israele “hanno effettuato un attacco criminale contro il molo di Bandar Khamir, uccidendo cinque persone e ferendone altre quattro”, riferisce l’agenzia iraniana Irna. 

Forti esplosioni sono state udite in mattinata nella capitale iraniana Teheran. Lo riferisce un giornalista dell’agenzia Afp sul posto. Le deflagrazioni sono state avvertite nella zona nord e fumo si leva dalle aree colpite nella parte nordorientale della città. Le deflagrazioni sono state avvertite nella zona nord e fumo si leva dalle aree colpite nella parte nordorientale della città.  

Previous article
Ernia, il ‘processo’ show a Milano: il Duca è tornato a casa
Next article
Giuseppe Tango è il nuovo presidente Anm: “Riannodare il dialogo con la politica”. Ecco chi è

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ernia, il ‘processo’ show a Milano: il Duca è tornato a casa

(Adnkronos) - Lo chiamano il "Duca di Milano" e oggi, proprio nella sua città del cuore, ha dimostrato perché Ernia un appellativo del genere...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Verissimo, domenica 29 marzo: gli ospiti e le interviste di oggi

(Adnkronos) - Silvia Toffanon torna oggi, domenica 29 marzo, con un nuovo appuntamento di 'Verissimo' in compagnia di tanti ospiti e interviste.  A Verissimo,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Che tempo che fa oggi 29 marzo, gli ospiti di Fabio Fazio e le anticipazioni

(Adnkronos) - Nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda oggi domenica 29 marzo dalle 19.30...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Oggi è la Domenica delle palme, cosa si celebra e perché si usano i rami d’ulivo

(Adnkronos) - Oggi, domenica 29 marzo, è la Domenica delle palme nella tradizione cristiana. Rami d'ulivo, processioni e chiese adornate con fiori: cosa si...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.