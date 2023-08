Iran, retate di attivisti in vista anniversario uccisione Mahsa Amini

In preparazione legge ancor più repressiva su uso del velo

Roma, 25 ago. (askanews) – Le autorità iraniane si stanno organizzando per impedire che il primo anniversario dell’uccisione della giovane curda Mahsa Amini per mano della “polizia morale” possa portare a una nuova ondata di proteste nel paese. Le forze di sicurezza stanno arrestando decine di attiviste e attivisti per i diritti delle donne così come i familiari di molte delle persone uccise nelle proteste dello scorso anno.

Amini, una donna curdo-iraniana di 22 anni, è morta lo scorso 16 settembre tre giorni dopo essere stata arrestata dalla famigerata polizia morale del regime e portata in un “centro di rieducazione”, presumibilmente per non aver rispettato il codice di abbigliamento conservatore del paese.

Le proteste scatenate dalla morte di Amini, le più grandi a cui l’Iran ha assistito da anni, sono state accolte con una brutale repressione da parte delle forze di sicurezza iraniane.

Più di 300 persone sono state uccise durante le proteste, tra cui più di 40 bambini, ha affermato l’ONU nel novembre dello scorso anno. L’agenzia di stampa degli attivisti per i diritti umani (HRANA) con sede negli Stati Uniti a gennaio ha stimato un numero portando il totale a più di 500, tra cui 70 bambini.

Secondo l’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, l’Iran ha giustiziato sette manifestanti per il loro coinvolgimento nei disordini.

Un gruppo di avvocati volontari che difendono gli attivisti per i diritti umani hanno affermato in un post su X, la piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter, che l’Iran ha arrestato martedì il padre di uno dei manifestanti giustiziati e il consulente legale della famiglia.

La CNN ha contattato il ministero degli Esteri iraniano per un commento.

In un caso separato, Shermin Habibi, la moglie di Fereydoon Mahmoodi, un manifestante ucciso dalle forze di sicurezza durante le manifestazioni, è stata arrestata e trasportata martedì in un luogo sconosciuto, secondo un rapporto dell’HRANA.

In 10 province, le famiglie di 33 persone uccise durante le proteste sono state oggetto di “violazioni dei diritti umani” negli ultimi mesi, e le famiglie di due persone giustiziate in relazione alle proteste sono state molestate e intimidite, ha affermato Amnesty International in un rapporto di questa settimana. .

Nel frattempo, Bidarzani, un gruppo indipendente per i diritti delle donne, sostiene che 11 attivisti per i diritti delle donne e un uomo sono stati arrestati nella provincia di Gilan la scorsa settimana.

I media affiliati allo Stato hanno riferito che 12 persone sono state arrestate per aver “preparato disordini e insicurezza” nella provincia, che si trova a nord-ovest di Teheran, sul Mar Caspio. Secondo Bidarzani, i procuratori di Gilan si sono rifiutati di fornire dettagli su quale entità di sicurezza si nascondesse dietro gli arresti.

“Le autorità iraniane stanno usando la loro strategia di esercitare la massima pressione sui dissidenti pacifici prima dell’anniversario della morte di Mahsa Amini”, ha detto in un comunicato stampa Tara Sepehri Far, ricercatrice esperta di Iran presso Human Rights Watch.

Non è chiaro se siano previste ulteriori proteste in concomitanza con l’anniversario della morte di Mahsa Amini, che era stata arrestata dalla polizia iraniana della moralità per non aver indossato correttamente l’hijab.

Dieci mesi dopo la sua morte, la polizia iraniana della moralità ha ripreso i pattugliamenti per controllare l’uso del velo e ora le autorità iraniane stanno prendendo in considerazione un nuovo disegno di legge draconiano sull’uso dell’hijab che, secondo gli esperti, sancirebbe misure punitive dure senza precedenti.

Il disegno di legge composto da 70 articoli prevede una serie di proposte, tra cui pene detentive molto più lunghe per le donne che rifiutano di indossare il velo, nuove sanzioni severe per celebrità e aziende che infrangono le regole e l’uso dell’intelligenza artificiale per identificare le donne che violano le norme del codice di abbigliamento.