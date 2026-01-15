giovedì, 15 Gennaio , 26

Referendum, raccolta firme online supera 500mila sostenitori. Conte: “Segnale dirompente”

Ucraina, Russia: “Opportunità per soluzione negoziale si stanno riducendo”

Tumori: nasce il Manifesto europeo per la salute digitale e l’assistenza oncologica

Iran, Tajani: “Italiani lascino Paese, in ambasciata solo personale indispensabile”

Iran, riapre lo spazio aereo. Riunione del Consiglio di Sicurezza Onu

Iran, riapre lo spazio aereo. Riunione del Consiglio di Sicurezza Onu

Trump: fonti attendibili dicono che le uccisioni stanno cessando

Roma, 15 gen. (askanews) – L’Iran ha riaperto il suo spazio aereo dopo una chiusura improvvisa durata diverse ore, calmando le tensioni che avevano fatto temere un’imminente escalation militare. I voli hanno ripreso gradualmente a sorvolare il Paese, anche se molte compagnie internazionali continuano a evitare l’area per motivi di sicurezza.Intanto, su richiesta degli Stati Uniti, ci sarà una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione nel Paese.Gli Stati Uniti hanno avviato misure precauzionali, con indicazioni di evacuazione per parte del personale, in una base in Qatar e restrizioni ai movimenti dei diplomatici in Kuwait e Arabia Saudita. Teheran ha parallelamente avvertito alcuni Paesi della regione che eventuali basi statunitensi sul loro territorio sarebbero diventate obiettivi legittimi in caso di un attacco americano.In tutto il mondo continuano le manifestazioni di protesta, da Londra a Israele, contro le dure repressioni dei manifestanti da parte del regime. E Donald Trump nelle ultime ore ha dichiarato: “Ci è stato detto che le uccisioni in Iran stanno cessando, sono cessate… E non ci sono piani per esecuzioni.., mi è stato detto da fonti attendibili e lo scopriremo”.L’Iran continua a negare le migliaia di vittime. Il ministro degli Esteri Araghchi ha affermato che una “campagna di disinformazione” sui disordini nel Paese è in corso, per trascinare gli Stati Uniti in un conflitto. Parlando a Fox News, Araghchi ha respinto le notizie secondo cui migliaia di manifestanti sarebbero stati uccisi, insistendo sul fatto che il numero effettivo è nell’ordine delle centinaia e non di migliaia.

