ROMA – L’opera dal titolo “The Cut“ con Marge Simpson che taglia i suoi iconici capelli per celebrare Mahsa Amini e il coraggio delle donne iraniane, apparso davanti al Consolato Generale della Repubblica Islamica dell’Iran a Milano, è stato oscurato.

LEGGI ANCHE: Da Claudia Gerini a Belen: le star si tagliano i capelli per sostenere le donne iraniane

Nelle ultime ore il nuovo artwork di aleXsandro Palombo è diventato virale in tutto il mondo, tanto che anche l’emittente televisiva americana ABC News ne ha dato notizia.

LEGGI ANCHE: A Roma sit in di protesta contro l’Iran e tagli di capelli in piazza per Mahsa

“Censurare un’opera realizzata in solidarietà a Mahsa Amini e a tutte le donne iraniane che lottano per la loro libertà è un atto vile, un gesto di codardia. Il fatto che sia avvenuto in un paese democratico come l’Italia è di una gravità assoluta, indica la voglia di soffocare il suo più profondo significato. Non ci faremo intimidire da questo spregevole gesto” ha dichiarato aleXsandro Palombo.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Iran, rimosso il murale con Marge Simpson che si taglia i capelli proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento