Iran riprende controllo Hormuz: chiuso finché Usa bloccano porti

Trump: il blocco rimarrà

Teheran, 18 apr. (askanews) – È durata poco l’apertura dello Stretto di Hormuz in Iran. Dopo il passaggio di qualche nave il comando militare congiunto del corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica ha fatto sapere di averne ripreso il controllo perché gli Stati Uniti non hanno tolto il blocco ai porti iraniani, definito dai pasdaran come un atto “di pirateria e furto marittimo sotto il pretesto di un cosiddetto blocco”. “Fino a quando – hanno detto – gli Stati Uniti non ripristineranno la piena libertà di navigazione per le navi in partenza dall’Iran verso le loro destinazioni e viceversa, lo status dello Stretto di Hormuz rimarrà strettamente controllato e nella sua condizione precedente”. “Il blocco rimarrà in vigore – ha ribadito Trump parlando ai cronisti, aggiungendo che non sa se prorogherà il cessate il fuoco. “Ma forse non lo prorogherò, quindi ci sarà il blocco e purtroppo dovremo ricominciare a sganciare bombe”.