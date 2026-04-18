sabato, 18 Aprile , 26

Omicidio nel Brindisino, uomo ucciso in casa durante lite: un arresto

(Adnkronos) - Omicidio a Torre Canne, nel comune...

Iran, Meloni: “Quadro cambia continuamente, al lavoro ogni minuto su stabilizzazione”

(Adnkronos) - Spiragli sulla pace in Medio Oriente?...

Kanye West, cancellato concerto in Polonia dopo polemiche su posizioni antisemite

(Adnkronos) - Il concerto di Kanye West in...

Ascolti tv, ‘Dalla strada al palco’ su Rai1 vince la prima serata

(Adnkronos) - Nella gara degli ascolti di prima...
HomeVideo NewsIran riprende controllo Hormuz: chiuso finché Usa bloccano porti
iran-riprende-controllo-hormuz:-chiuso-finche-usa-bloccano-porti
Iran riprende controllo Hormuz: chiuso finché Usa bloccano porti
Video News

Iran riprende controllo Hormuz: chiuso finché Usa bloccano porti

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Trump: il blocco rimarrà

Teheran, 18 apr. (askanews) – È durata poco l’apertura dello Stretto di Hormuz in Iran. Dopo il passaggio di qualche nave il comando militare congiunto del corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica ha fatto sapere di averne ripreso il controllo perché gli Stati Uniti non hanno tolto il blocco ai porti iraniani, definito dai pasdaran come un atto “di pirateria e furto marittimo sotto il pretesto di un cosiddetto blocco”. “Fino a quando – hanno detto – gli Stati Uniti non ripristineranno la piena libertà di navigazione per le navi in partenza dall’Iran verso le loro destinazioni e viceversa, lo status dello Stretto di Hormuz rimarrà strettamente controllato e nella sua condizione precedente”. “Il blocco rimarrà in vigore – ha ribadito Trump parlando ai cronisti, aggiungendo che non sa se prorogherà il cessate il fuoco. “Ma forse non lo prorogherò, quindi ci sarà il blocco e purtroppo dovremo ricominciare a sganciare bombe”.

Previous article
Omicidio nel Brindisino, uomo ucciso in casa durante lite: un arresto
Next article
In Camerun centinaia alla messa all’aperto del Papa, fra canti e balli

POST RECENTI

Video News

In Camerun centinaia alla messa all’aperto del Papa, fra canti e balli

Pontefice poi diretto in AngolaYaoundé, 18 apr. (askanews) - Centinaia di persone alla una messa all'aperto all'aeroporto di Yaoundé, celebrata da Papa Leone XIV che...
Video News

L’arrivo di Meloni all’assemblea di Federalberghi a Roma

La premier accolta dai ministri Urso, Lollobrigida e MazziRoma, 18 apr. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata poco prima delle 11...
Video News

“Polignano a Mare Città della Musica” al via con il concerto di Syria

"Nel segno di Domenico Modugno: canzone d'autore, cinema, luoghi del cuore"Polignano a Mare, 18 apr. (askanews) - Si è aperta venerdì a Polignano a Mare...
Video News

In anteprima il video “Il prezzo è morire” di Cristina Valenti

Il brano porta la firma di Gatto PanceriMilano, 18 apr. (askanews) - In anteprima il video "Il prezzo è morire" il singolo inedito di Cristina...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.