domenica, 1 Febbraio , 26

Breve tregua sull’Italia, poi una lunga fase di maltempo: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Meteo in miglioramento sull'Italia, ma solo...

Scontri al corteo per Askatasuna, Meloni alle Molinette in visita agli agenti feriti

(Adnkronos) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni...

Australian Open, oggi la finale Alcaraz-Djokovic – Diretta

(Adnkronos) - È tempo di finale agli Australian...

Carolyn Smith oggi a Verissimo, la lotta contro il tumore

(Adnkronos) - Carolyn Smith sarà ospite oggi, domenica...
iran-risponde-all’ue,-teheran-dichiara-eserciti-europei-“gruppi-terroristici”
Iran risponde all’Ue, Teheran dichiara eserciti europei “gruppi terroristici”

Iran risponde all’Ue, Teheran dichiara eserciti europei “gruppi terroristici”

DALL'ITALIA E DAL MONDOIran risponde all'Ue, Teheran dichiara eserciti europei "gruppi terroristici"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Iran ha dichiarato gli eserciti dei Paesi europei “gruppi terroristici” in risposta alla decisione dell’Unione europea di inserire i Guardiani della Rivoluzione islamica (Irgc) nella lista dei gruppi terroristici. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. 

Prendendo la parola in Aula vestito con l’uniforme dei pasdaran, in segno di solidarietà, Ghalibaf ha affermato che, in base all’”Articolo 7 della legge sulle contromisure contro la designazione dell’Irgc come organizzazione terroristica, gli eserciti dei Paesi europei sono considerati gruppi terroristici”. 

Intanto il presidente americano Donald Trump ha spiegato che l’Iran sta “parlando in modo serio” con Washington e si è detto fiducioso che possa accettare un accordo per rinunciare al nucleare. Lo ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, ricordando di aver inviato “significative risorse militari” nella regione. 

“Spero che negozino qualcosa di accettabile”, ha affermato Trump. Interrogato sulle dichiarazioni del ministro della Difesa saudita, secondo cui un mancato attacco statunitense rafforzerebbe l’Iran, il presidente ha risposto che “alcuni lo pensano, altri no”. “Si potrebbe fare un accordo negoziato soddisfacente senza armi nucleari. Dovrebbero farlo, ma non so se lo faranno. Stanno parlando con noi, parlando seriamente”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. 

Dall’altra parte, le più alte sfere della sicurezza nazionale iraniana parlano di progressi nei negoziati con Washington, pur mantenendo alta l’allerta per possibili azioni militari statunitensi. Washington ha infatti dispiegato un gruppo da battaglia navale guidato dalla portaerei USS Abraham Lincoln nelle vicinanze delle coste iraniane e Teheran ha ribadito che, in caso di attacco, risponderebbe con lanci missilistici contro basi, navi e alleati statunitensi, in particolare Israele. 

Nonostante le tensioni, Trump ha affermato di ritenere che l’Iran preferisca un accordo sui programmi nucleari e missilistici piuttosto che uno scontro militare diretto. Teheran ha confermato la disponibilità a negoziare sul nucleare, ma a condizione che missili e capacità difensive restino esclusi dall’agenda. “Contrariamente all’isteria della guerra mediatica artefatta, gli accordi strutturali per i negoziati stanno progredendo”, ha dichiarato Ali Larijani, capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.