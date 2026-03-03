martedì, 3 Marzo , 26
Attualità

Iran, Rubio: Usa scateneranno attacchi nelle prossime ore e giorni

Milano, 3 mar. (askanews) – Gli Stati Uniti d’America sono “in anticipo sui tempi” nella loro operazione contro l’Iran e “scateneranno attacchi” contro il Paese “nelle prossime ore e nei prossimi giorni”, ha dichiarato ai giornalisti il Segretario di Stato Marco Rubio.

“Cominceremo davvero a percepire un cambiamento nella portata e nell’intensità di questi attacchi, perché, francamente, le due forze aeree più potenti del mondo stanno smantellando questo regime terroristico, lo stanno neutralizzando e gli stanno togliendo la capacità di minacciare i vicini o di nascondersi dietro una zona di immunità che consente loro di sviluppare le loro ambizioni nucleari”, ha detto Rubio.

Rubio ha chiarito che gli Stati Uniti d’America non hanno attaccato l’Iran perché Israele avrebbe fatto lo stesso, ma perché il presidente Trump “ha preso una decisione”.

“E la decisione che ha preso è stata che all’Iran non sarebbe stato permesso di nascondersi dietro il suo programma di missili balistici, che all’Iran non sarebbe stato permesso di nascondersi dietro la sua capacità di condurre questi attacchi”, ha detto.

Rubio ha incoraggiato gli americani in Medio Oriente che desiderano assistenza per uscire a contattare l’amministrazione.

“Dobbiamo poterti chiamare, dobbiamo poterti raggiungere”, ha detto Rubio. “Dobbiamo sapere dove alloggi, così possiamo fornirti queste informazioni e coordinarci di conseguenza”.

