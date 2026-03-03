martedì, 3 Marzo , 26

Sostenibilità, Branca (Legacoop): “Appalti equi per mense sostenibili”

(Adnkronos) - “La lotta allo spreco alimentare e...

Ditonellapiaga e il caso ‘Miss Italia’, Mirigliani a La volta buona: “Parole inaccettabili”

(Adnkronos) - "Io vorrei che Ditonellapiaga mi spiegasse...

Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran

(Adnkronos) - Il Palazzo del Golestan, patrimonio dell'Unesco,...

Dopo il caso Epstein torna ‘The Crown’? Voci di uno spin-off sulla storia di Andrea

(Adnkronos) - I produttori di 'The Crown' avevano...
Iran, Salvini: Cdm in settimana, Meloni riferirà a Camere
Iran, Salvini: Cdm in settimana, Meloni riferirà a Camere

‘Appello a opposizioni: niente polemiche, lavoriamo insieme’

Milano, 3 mar. (askanews) – Sull’Iran “abbiamo un Consiglio dei ministri dedicato questa settimana” e alle opposizioni che chiedono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento Matteo Salvini dice: “Lo farà”. Parlando a Cinisello Balsamo il vice premier e segretario della Lega si rivolge alle opposizioni: “Ieri c’erano il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa, l’appello che faccio alle opposizioni è di lavorare tutti insieme. Una guerra non è mai una buona notizia e aumentano il conto della luce, del gas e della benzina, i problemi aumentano e non c’è bisogno di chi fa solo polemiche”.Dunque, ha rivendicato Salvini, “stiamo sul pezzo, cerchiamo di stare attenti a quello che succede in Iran ma anche a quello che succede in Italia, a Milano, a Roma, perché le famiglie hanno bisogno qui. Se i prezzi aumentano dobbiamo essere pronti a intervenire”.

