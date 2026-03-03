iran,-salvini:-deterrenza-nucleare?-per-me-parole-macron-contano-zero

martedì, 3 Marzo , 26

Sostenibilità, Branca (Legacoop): “Appalti equi per mense sostenibili”

(Adnkronos) - “La lotta allo spreco alimentare e...

Ditonellapiaga e il caso ‘Miss Italia’, Mirigliani a La volta buona: “Parole inaccettabili”

(Adnkronos) - "Io vorrei che Ditonellapiaga mi spiegasse...

Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran

(Adnkronos) - Il Palazzo del Golestan, patrimonio dell'Unesco,...

Dopo il caso Epstein torna ‘The Crown’? Voci di uno spin-off sulla storia di Andrea

(Adnkronos) - I produttori di 'The Crown' avevano...
“Merz a Washington? Io contento a Cinisello…”

Milano, 3 mar. (askanews) – “Quello che dice Macron per me conta zero”. Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini ha risposto così, a margine di un sopralluogo a Cinisello Balsamo, ad una domanda sull’iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron per rafforzare la deterrenza nucleare europea insieme a Gran Bretagna e Germania.Quanto alla visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Washington, “io sono a Cinisello e sono contento di essere a Cinisello. C’è chi va a Washington e chi va a Cinisello”.

Iran, Tajani: evitare prenotazioni se non si è certi di partire
“Brides”, 2 ragazze in fuga dall’Inghilterra che rifiuta gli islamici

Chiuso lo stretto di Hormuz, l’impatto della guerra sui mercati

Borse giù, petrolio ai massimi da tre anniRoma, 3 mar. (askanews) - Borse europee in picchiata a metà seduta, con l'ampliarsi dell'escalation militare in Medio...
Video News

Qatar: “Sventati attacchi dell’Iran contro l’aeroporto di Doha”

"Missili tutti intercettati, nessuno ha raggiunto scalo"Roma, 3 mar. (askanews) - L'aeroporto del Qatar è stato preso di mira da attacchi iraniani, tutti sventati, secondo...
Video News

Wide flip e laptop foldable: i device Huawei che non vedremo in Italia

Al Mwc tre prodotti innovativi presenti sul mercato cineseBarcellona, 3 mar. (askanews) - Un notebook pieghevole con un ampio display flessibile che si apre come...
Video News

“Brides”, 2 ragazze in fuga dall’Inghilterra che rifiuta gli islamici

Dal 5 marzo il film della drammaturga e regista Nadia Fall Roma, 3 mar. (askanews) - Arriva il 5 marzo nei cinema italiani "Brides", il...
