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Iran, Salvini: superare 3% deficit? Marziani a Bruxelles si sveglino
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Iran, Salvini: superare 3% deficit? Marziani a Bruxelles si sveglino

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Von der Leyen e Dombrovskis vivono su altro pianeta, dice da Vinitaly

Milano, 14 apr. (askanews) – “Come Lega stiamo ragionando e stiamo lavorando per un blocco del costo energia per famiglie e imprese a pre-scoppio della guerra in Iran. Ovviamente serve che l’Europa ce lo lasci fare, ci lasci spendere i soldi degli italiani per aiutare gli italiani. Giorgetti parte oggi per incontri a Washington, ci siamo sentiti questa mattina: non chiediamo a Bruxelles favori o regali chiediamo di derogare dai vincoli europei che in questo momento non ci permettono di aiutare gli italiani che hanno bisogno. Quindi conto che nel giro di pochi giorni Bruxelles permetta la deroga a questi vincoli di bilancio che sono fuori dal mondo; se così non fosse, perché continueranno a dire che non sta succedendo niente va bene così, prenderemo anche in considerazione l’ipotesi di intervenire da soli perché non possiamo vedere un’economia in difficoltà senza aiutarla: spero che i marziani di Bruxelles si sveglino. Diventa quindi un momento anche di incontro che mai come ora è fondamentale”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, arrivando al Vinitaly a Verona.”Come governo abbiamo messo più di 1 miliardo per limitare l’aumento di un gasolio che comunque ha prezzi che rischiano di diventare incontrollabili, sul trasporto aereo rischiamo di avere problemi per il turismo in estate e quindi conto che a Bruxelles qualcuno si renda conto che il malato va operato prima che muoia perché quando la von der Leyen e Dombrovskis dicono che la situazione è negativa ma non ancora abbastanza grave per intervenire, mi sembra che vivano su un altro pianeta”. “Se così non fosse, faremo da soli”. Anche sforando il deficit? “C’è poco da sforare… la Francia ha superato il 5%, noi siamo al 3%… va bene essere i bravi studenti però se se c’è un problema in corso il problema va risolto e affrontato”, ha concluso.

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