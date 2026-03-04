mercoledì, 4 Marzo , 26

Giustizia, Consiglio notarile di Roma: confronto su tutela fragilità

(Adnkronos) - Il Consiglio notarile dei Distretti Riuniti...

BigMama bloccata a Dubai: “Noi siamo ancora qui”

(Adnkronos) - "Noi siamo ancora qui". Poche parole...

Catania, aggressione del branco contro giovanissimi: misure per sei minori

(Adnkronos) - Nella prima mattinata, la Polizia di...

Figlio e successore di Khamenei “curato per mesi in Uk per impotenza”: il documento degli 007 Usa

(Adnkronos) - Mojtaba Khamenei, il figlio 56enne dell'ayatollah...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIran, Sanchez risponde a Trump: "No alla guerra, non saremo complici per...
iran,-sanchez-risponde-a-trump:-“no-alla-guerra,-non-saremo-complici-per-paura-di-rappresaglie”
Iran, Sanchez risponde a Trump: “No alla guerra, non saremo complici per paura di rappresaglie”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Sanchez risponde a Trump: “No alla guerra, non saremo complici per paura di rappresaglie”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “No alla guerra!”. Così il premier spagnolo Pedro Sanchez risponde alle critiche di Donald Trump, che ha incolpato Madrid per il rifiuto di concedere l’utilizzo delle basi militari in Andalusia per la guerra contro l’Iran.  

“Siamo contrari a questo disastro”, ha continuato in un discorso il capo del governo spagnolo, aggiungendo che questa posizione è condivisa da “molti altri governi” e da “milioni di cittadini in tutta Europa, Nord America e Medio Oriente che non vogliono più guerre o più incertezza nel futuro”. “Non saremo complici per paura di rappresaglie”, ha aggiunto. 

Trump ha colto ieri l’occasione di un punto stampa con il Cancelliere tedesco Merz per ‘bacchettare’ in diretta quei Paesi europei che hanno apertamente rifiutato di offrire sostegno all’operazione Usa o ‘rei’ di non collaborare abbastanza nelle prime fasi dei raid. Nel mirino del tycoon sono finiti così la Spagna ma anche la Gran Bretagna, con una stoccata in particolare al premier Keir Starmer. 

Nei primi giorni dell’operazioni militare contro l’Iran, alcuni Paesi “sono stati d’aiuto, altri no”, le parole di Trump, che ha iniziato dagli elogi prima di passare alla ‘lista nera’: “La Germania è stata ottima. Altri sono stati molti bravi. Il capo della Nato, Mark Rutte, penso sia fantastico” ma “altri europei sono stati terribili…”. 

Ed è così che, davanti ai giornalisti, il leader Usa ha quindi annunciato lo stop agli scambi commerciali con la Spagna, il cui “terribile” governo di Pedro Sanchez ha rifiutato di consentire agli aerei statunitensi di utilizzare le sue basi per attaccare l’Iran e si è opposto all’aumento dei fondi per la difesa nell’ambito della Nato. “La Spagna si è comportata in modo terribile. Ho detto a Bessent di interrompere il commercio con la Spagna. Non vogliamo avere nulla a che fare con loro”, l’attacco di Trump. 

La Commissione Europea è intanto “pronta ad agire” per difendere gli interessi dell’Ue, in “piena solidarietà” con “tutti gli Stati membri”, Spagna inclusa, dice il vice portavoce capo dell’esecutivo Ue Olof Gill, dopo che il presidente degli Usa Donald Trump ha minacciato di tagliare gli scambi commerciali con Madrid. 

“Gli scambi commerciali tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti – afferma Gill – sono profondamente integrati e reciprocamente vantaggiosi. Salvaguardare queste relazioni, soprattutto in un momento di crisi globale, è più importante che mai ed è chiaramente nell’interesse di entrambe le parti. L’Ue e gli Stati Uniti hanno concluso un importante accordo commerciale lo scorso anno. La Commissione Europea si aspetta che gli Stati Uniti onorino pienamente gli impegni assunti nella nostra dichiarazione congiunta”. 

La Commissione “garantirà la piena tutela degli interessi dell’Unione Europea. Siamo pienamente solidali con tutti gli Stati membri e tutti i suoi cittadini e, attraverso la nostra politica commerciale comune, siamo pronti ad agire, se necessario, per salvaguardare gli interessi dell’Ue. Continueremo a sostenere relazioni commerciali transatlantiche stabili, prevedibili e reciprocamente vantaggiose, a vantaggio di tutti”. 

Previous article
Coldiretti:da guerra Iran rischio shock energia per agroalimentare
Next article
BigMama bloccata a Dubai: “Noi siamo ancora qui”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Giustizia, Consiglio notarile di Roma: confronto su tutela fragilità

(Adnkronos) - Il Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia prosegue il proprio cammino a favore della legalità, della tutela delle...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

BigMama bloccata a Dubai: “Noi siamo ancora qui”

(Adnkronos) - "Noi siamo ancora qui". Poche parole quelle postate sui social da BigMama da giorni bloccata a Dubai come diversi altri italiani per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Catania, aggressione del branco contro giovanissimi: misure per sei minori

(Adnkronos) - Nella prima mattinata, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Figlio e successore di Khamenei “curato per mesi in Uk per impotenza”: il documento degli 007 Usa

(Adnkronos) - Mojtaba Khamenei, il figlio 56enne dell'ayatollah ucciso nei raid Usa-Israele e suo successore come nuova Guida Suprema dell'Iran, sarebbe stato curato ripetutamente...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.