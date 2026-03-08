domenica, 8 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIran, strage nella scuola: un video smentisce Trump e accusa gli Stati...
iran,-strage-nella-scuola:-un-video-smentisce-trump-e-accusa-gli-stati-uniti
Iran, strage nella scuola: un video smentisce Trump e accusa gli Stati Uniti
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, strage nella scuola: un video smentisce Trump e accusa gli Stati Uniti

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) –
“La scuola è stata colpita da Teheran”. Donald Trump ha accusato l’Iran per la strage nella scuola femminile di Minab, in Iran: 160 bambine e 14 insegnanti hanno perso la vita nella prima giornata dell’attacco portato da Stati Uniti e Israele, lo scorso 28 febbraio. La scuola è stata colpita da un missile che, secondo il presidente degli Stati Uniti, è stato lanciato dai pasdaran iraniani. Un video, però, pare smentire la versione di Trump e accredita l’ipotesi di un’azione americana. 

Il filmato, diffuso dall’agenzia semiufficiale iraniana Mehr News, è il primo documento a mostrare missili che colpiscono l’area. Nella clip, secondo la Cnn realizzata da un vicino cantiere, si vede un missile che è compatibile con l’immagine di un Tomahawk, munizione in dotazione delle navi della US Navy: il missile può essere lanciato anche da sottomarini. I Tomahawk non sono utilizzati da Israele. Il video mostra una colonna di fumo che si alza dall’area dove si trova la scuola elementare Shajareh Tayyiba: decine di persone fuggono mentre è in corso l’attacco. 

 

La Cnn fa riferimento al parere di esperti in materia: la sagoma del missile è compatibile con quella di un Tomahawk e l’utilizzo dell’arma, nella circostanza, rientra nella strategia delle forze armate americane. Il Tomahawk viene generalmente impiegato nelle fasi iniziali di un’operazione, quando è necessario indebolire le difese aeree nemiche per conquistare il controllo dei cieli. La strage nella scuola è avvenuta nel primo giorno dell’offensiva. Secondo l’analisi della Cnn, il missile avrebbe colpito un edificio immediatamente adiacente ad una struttura medica controllata dai pasdaran. 

Previous article
Genoa-Roma 2-1, Gasperini non ci sta: “Il Var non ha visto rigore su Koné? Cambiasse mestiere”
Next article
Milan-Inter, proteste nerazzurre per possibile rigore. Chivu a Saelemaekers: “Sicuro di non averla toccata?”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milan-Inter 1-0, caos nel finale: pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri, poi Dumfries chiede rigore. Cos’è successo

(Adnkronos) - Milan-Inter di oggi, domenica 8 febbraio, finisce con il successo dei rossoneri per 1-0 e un po' di polemiche. Il motivo? Un...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Indian Wells, oggi Sinner-Shapovalov al terzo turno – Il match in diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Il tennista azzurro sfida Denis Shapovalov oggi, domenica 8 marzo, nel terzo turno del Masters...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Il Milan ‘abbraccia’ Brignone e Paris prima del derby con l’Inter: il tributo ai medagliati di Milano Cortina

(Adnkronos) - Un abbraccio alle leggende azzurre dello sci, prima del derby di Milano contro l'Inter. Il Milan ha omaggiato in maniera speciale due...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, il figlio di Khamenei è la nuova Guida Suprema. Trump lo boccia: “Non dura”

(Adnkronos) - Da un Khamenei all'altro. L'Iran sceglie la nuova Guida Suprema, il successore di Ali Khamenei è Mojtaba, secondo figlio dell'ayatollah ucciso da...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.