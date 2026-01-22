giovedì, 22 Gennaio , 26

Lilli Gruber, l’incendio a Davos e l’emergenza: “Sono fuggita nella neve”

(Adnkronos) - L'incendio e la fuga nella neve...

Sciopero novembre 2023, Tar ‘boccia’ precettazione Salvini e condanna Mit a pagare 3mila euro

(Adnkronos) - La precettazione dello sciopero generale del...

Durigon: “Dimagrito? Ho perso 43 chili”

(Adnkronos) - Se sono dimagrito? "Ho perso almeno...

Pellegrini, annullati gli impegni: “Settimana molto difficile”. Cosa è successo

(Adnkronos) - "Settimana difficile, molto...". Federica Pellegrini ha...
iran,-tajani:-a-favore-pacchetto-sanzioni-contro-autori-repressione
Iran, Tajani: a favore pacchetto sanzioni contro autori repressione

Iran, Tajani: a favore pacchetto sanzioni contro autori repressione

Video NewsIran, Tajani: a favore pacchetto sanzioni contro autori repressione
Redazione-web
Di Redazione-web

“Valutiamo se Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche”

Milano, 22 gen. (askanews) – “Vogliamo approvare già in occasione del prossimo consiglio Affari esteri a Bruxelles la settimana prossima un nuovo pacchetto di sanzioni, incisive ed efficaci, dirette contro chi ha ordinato i massacri e li ha eseguiti. Siamo a favore. Ne ho parlato a Strasburgo col ministro degli esteri tedesco, che sarà a Roma domani per il summit Italia-Germania” ma “voglio sottolinearlo in quest’aula: stiamo considerando con grande attenzione con i nostri partner anche la questione della designazione” di organizzazione terroristica “del corpo delle guardie della rivoluzione islamica, una milizia che da sempre ha un ruolo di primo piano nella repressione interna e nelle attività di destabilizzazione regionale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, durante il Question Time al Senato, a un’interrogazione sull’inserimento delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran nella lista delle organizzazioni terroristiche, presentata dal senatore Marco Lombardo (Azione).”In conclusione: sì a una lista dei protagonisti della repressione per le sanzioni e stiamo valutando se inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche i pasdaran, sono due cose distinte, stiamo valutando ma sulla lista siamo a favore già l’abbiamo detto quindi nessun dubbio da questo punto di vista”, ha sottolineato Tajani.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.