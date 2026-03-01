domenica, 1 Marzo , 26
Iran, Tajani: attivata Task force Golfo per assistere italiani
Iran, Tajani: attivata Task force Golfo per assistere italiani
Iran, Tajani: attivata Task force Golfo per assistere italiani

“A Dubai e Abu Dhabi la situazione dove c’è più incertezza”

Roma, 1 mar. (askanews) – “Abbiamo costituito al Ministero degli Esteri una ‘Task force Golfo’ per assistere”, dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran “tutti gli italiani che vivono o sono di passaggio” nell’area mediorientale, turisti e non, affinché possano essere assistiti nella maniera migliore possibile. La Task Force è composta da 50 persone che rispondono direttamente ai telefoni e che seguono e coordinano il lavoro di tutte le nostre ambasciate nell’area”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina.”La situazione dove ci sono più italiani e in questo momento dove c’è più incertezza è la situazione a Dubai e Abu Dhabi, soprattutto a Dubai. Il nostro consolato è operativo, abbiamo aggiunto cinque linee di emergenza al consolato e ieri il console viceconsole sono stati in aeroporto”, ha spiegato Tajani.”Stiamo assistendo anche i gruppi di giovani minorenni – ha aggiunto il ministro – in questo momento il console d’Italia a Dubai è a contatto con questi ragazzi, quindi sono tutti comunque assistiti”.

