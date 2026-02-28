sabato, 28 Febbraio , 26

Iran, Tajani: italiani in area non escano da casa o alberghi
Iran, Tajani: italiani in area non escano da casa o alberghi

Stiamo allestendo desk negli aeroporti

Roma, 28 feb. (askanews) – “Quello che noi diciamo ai nostri concittadini che vivono o sono turisti di non muoversi, rimanere a casa o in albergo, quelli che sono negli aeroporti cercheremo di assisterli nel modo migliore possibile stiamo installando a Doha, a Abu Dhabi dei desk in aeroporto per assistere italiani, sono aeroporti molto grandi però già stiamo lanciando messaggi per contattare la nostra unità di crisi o le ambasciate”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo un punto alla Farnesina sulla situazione in seguito all’attacco di Israele e Usa contro l’Iran.”Stiamo allestendo desk per dare assistenza immediata. Però il messaggio che diamo a tutti gli italiani che vivono nell’area è di non uscire da casa e di non abbandonare gli alberghi quando si tratta di turisti. Comunque stiamo cercando di assisterli tutti, anche quelli che sono in resort, sono in zone più lontane, perché ci sono molti turisti”, ha aggiunto.”Sono decine di migliaia di italiani che sono nell’area, perché sono i residenti, i turisti, i militari, quindi sono tantissimi gli italiani – ha spiegato – Più in Israele sono 20.000 i residenti con passaporto italiano, più ci sono pellegrini che dovrebbero essere 200, 300″.”Questo è un periodo di vacanza per le scuole internazionali – ha concluso – quindi stanno tanti in vacanza anche lì, sono nutriti i gruppi di italiani, alcuni sono fermi in aeroporto, stanno in resort, quindi stiamo cercando di assistere perché molti spazi aerei sono stati chiusi, gli Emirati hanno chiuso per una settimana”.

