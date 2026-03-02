lunedì, 2 Marzo , 26

Iran, Tajani: “Martedì 200 studenti rientrano con volo da Abu Dhabi”
Iran, Tajani: “Martedì 200 studenti rientrano con volo da Abu Dhabi”

“Messo a disposizione dalle Autorità emiratine”

Roma, 2 mar. (askanews) – “La situazione più complessa per numero di connazionali presenti è quella di Dubai e Abu Dhabi. Gli Emirati, come del resto la maggior parte dei Paesi della Regione, hanno chiuso lo spazio aereo determinando la paralisi del traffico. Vorrei richiamare la situazione di circa 200 giovani studenti italiani che si trovano a Dubai, sono ospitati in condizioni di sicurezza in albergo e stanno bene. Su nostra richiesta domani le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese”: lo ha comunicato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle comunicazioni urgenti del governo sulla situazione in Iran alla Commissione Esteri e Difesa del Senato.”Nella tarda serata di ieri un gruppo di 98 persone è transitato con successo dagli Emirati all’Oman con assistenza coordinata con le Ambasciate ad Abu Dhabi e Mascate – ha aggiunto Tajani – proprio in queste ore l’Unità di Crisi sta favorendo l’organizzazione di altri voli da Mascate per favorire il rientro dei nostri connazionali”.

