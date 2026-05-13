iran,-tajani:-nessuna-nave-a-hormuz-senza-autorizzazione-parlamento

“È necessario però non farsi trovare impreparati”, dice ministro

Roma, 13 mag. (askanews) – “Voglio ribadire ancora una volta che nessuna nave sarà impiegata a Hormuz senza che questo Parlamento sia stato informato e lo abbia autorizzato” e “nessun nostro militare sarà dislocato in un teatro che non offra adeguate garanzie di sicurezza, e senza che ci sia un quadro giuridico internazionale preciso”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l’audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto.”È necessario però non farsi trovare impreparati, nel momento in cui si verificheranno le condizioni necessarie”, ha sottolineato il titolare della Farnesina, che ha ricordato che “l’Italia è pronta a fare la sua parte: siamo in prima linea nelle missioni navali europee nel Mar Rosso, nell’Oceano Indiano e nel Mediterraneo”.