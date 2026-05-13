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Iran, Tajani: “Non chiediamo di autorizzare nuova missione militare”
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Iran, Tajani: “Non chiediamo di autorizzare nuova missione militare”

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“L’intento è condividere con Parlamento impegno Governo per la pace”

Roma, 13 mag. (askanews) – “Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L’intento è condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l’impegno del Governo per la pace e, in questo quadro, il percorso che potrebbe portare a un nostro impegno nella coalizione internazionale per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l’audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto.”Un impegno che potrà concretizzarsi, lo sottolineo con chiarezza, solo dopo la cessazione definitiva delle ostilità”, ha precisato il capo della diplomazia italiana.

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