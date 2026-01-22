giovedì, 22 Gennaio , 26

Lilli Gruber, l’incendio a Davos e l’emergenza: “Sono fuggita nella neve”

(Adnkronos) - L'incendio e la fuga nella neve...

Sciopero novembre 2023, Tar ‘boccia’ precettazione Salvini e condanna Mit a pagare 3mila euro

(Adnkronos) - La precettazione dello sciopero generale del...

Durigon: “Dimagrito? Ho perso 43 chili”

(Adnkronos) - Se sono dimagrito? "Ho perso almeno...

Pellegrini, annullati gli impegni: “Settimana molto difficile”. Cosa è successo

(Adnkronos) - "Settimana difficile, molto...". Federica Pellegrini ha...
iran,-tajani:-“valutiamo-se-inserire-i-guardiani-della-rivoluzione-nella-lista-delle-organizzazioni-terroristiche”
Iran, Tajani: “Valutiamo se inserire i guardiani della rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche”

Iran, Tajani: “Valutiamo se inserire i guardiani della rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche”

PoliticaIran, Tajani: “Valutiamo se inserire i guardiani della rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “Il governo italiano è al fianco dei giovani iraniani che si battono pacificamente per la libertà pagando un altissimo prezzo. La brutale repressione del regime di Theran è inaccettabile e deve cessare al più presto. Abbiamo chiesto il rispetto dei diritti e dell’incolumità dei manifestanti. Nel prossimo Consiglio degli Affari esteri Ue della prossima settimana, un nuovo pacchetto di sanzioni diretti chi ha ordinato i massacri e li ha eseguiti. Il governo continuerà as essere in prima linea per sostenere le legittime aspirazioni del popolo iraniano. Quindi sì alla lista dei pasdaran protagonisti delle repressioni e valutiamo se inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche i membri dei guardiani della rivoluzione”. Lo dice il ministro degli esteri, Antonio Tajani durante il question time al Senato.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.