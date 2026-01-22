iran,-tajani:-“valutiamo-se-inserire-i-guardiani-della-rivoluzione-nella-lista-delle-organizzazioni-terroristiche”

ROMA – “Il governo italiano è al fianco dei giovani iraniani che si battono pacificamente per la libertà pagando un altissimo prezzo. La brutale repressione del regime di Theran è inaccettabile e deve cessare al più presto. Abbiamo chiesto il rispetto dei diritti e dell’incolumità dei manifestanti. Nel prossimo Consiglio degli Affari esteri Ue della prossima settimana, un nuovo pacchetto di sanzioni diretti chi ha ordinato i massacri e li ha eseguiti. Il governo continuerà as essere in prima linea per sostenere le legittime aspirazioni del popolo iraniano. Quindi sì alla lista dei pasdaran protagonisti delle repressioni e valutiamo se inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche i membri dei guardiani della rivoluzione”. Lo dice il ministro degli esteri, Antonio Tajani durante il question time al Senato.

