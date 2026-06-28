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Iran, Teheran attacca basi Usa in Bahrein e Kuwait
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Iran, Teheran attacca basi Usa in Bahrein e Kuwait

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By Redazione-web

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Roma, 28 giu. (askanews) – L’Iran ha sferrato attacchi contro le forze statunitensi in Bahrein e in Kuwait dopo che l’esercito americano ha annunciato di aver effettuato raid su 10 siti iraniani, adducendo come motivazione gli attacchi contro navi nello Stretto di Hormuz. Questa mattina in Bahrein sono risuonate per la seconda volta le sirene antiaeree, mentre il Kuwait ha dichiarato che le proprie difese aeree hanno reagito a “minacce ostili da parte di missili e droni”. Ne dà notizia il sito del network qatariota alJazeera.

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