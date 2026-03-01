domenica, 1 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIran, Teheran conferma morte Khamenei. Nuove esplosioni a Dubai, Doha e Manama
iran,-teheran-conferma-morte-khamenei.-nuove-esplosioni-a-dubai,-doha-e-manama
Iran, Teheran conferma morte Khamenei. Nuove esplosioni a Dubai, Doha e Manama
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Teheran conferma morte Khamenei. Nuove esplosioni a Dubai, Doha e Manama

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – La tv di Stato iraniana ha confermato la morte dell’ayatollah Ali Khamenei nell’attacco di ieri condotto da Stato Uniti e Israele. L’annuncio ufficiale è arrivato alle 5 ora locale – le 2.30 in Italia – mentre venivano trasmesse immagini d’archivio con lo schermo listato a lutto. E oggi, ha annunciato il capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani, inizierà il processo di transizione per la successione alla Guida suprema.  

A guidarlo saranno il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e due alti funzionari, ha confermato Ali Larijani, dopo le notizie arrivate dalla tv di Stato, che ha indicato i due funzionari nel capo della magistratura Gholamhossein Mohseni Ejei e in un altro funzionario del consiglio giudiziario del Paese. “I gruppi che cercano di dividere l’Iran dovrebbero sapere che non lo tollereremo”, ha avvertito il capo del consiglio supremo per la sicurezza, esortando gli iraniani a restare uniti. 

Dopo l’attacco, che ha ucciso anche altre importanti figure del regime, i Pasdaran hanno minacciato “l’offensiva più feroce della storia” contro Stati Uniti e Israele. “La più feroce offensiva della storia delle Forze armate della Repubblica islamica inizierà da un momento all’altro contro i territori occupati (Israele, ndr) e le basi terroristiche americane”, affermano i Guardiani della rivoluzione. 

Immediata la replica di Donald Trump che in un post su Truth avverte: “L’Iran ha appena dichiarato che oggi colpirà molto duramente, più duramente di quanto abbia mai fatto prima. È meglio che non lo facciano, però, perché se lo faranno, li colpiremo con una forza che non è mai stata vista prima”. 

 

Nuove esplosioni questa mattina a Dubai, Doha e Manama per il lancio di missili dall’Iran. Lo riferiscono testimonianze locali. 

Centinaia di iracheni hanno inoltre tentato di assaltare la super blindata Zona verde a Baghdad, dove si trova l’ambasciata americana, in segno di protesta. Lo ha riferito l’Afp, con una fonte della sicurezza che ha detto che “i tentativi sono stati respinti finora, ma continuano a provarci”.  

Intanto oggi di nuovo sono state sentite esplosioni nei pressi dell’aeroporto di Erbil, nel nord dell’Iraq, dove si trova una base che ospita soldati della coalizione a guida Usa. 

 

Previous article
Alzheimer, allo studio nuovo test del sangue per diagnosi precoce
Next article
Iran, Khamenei è morto. I media di Teheran: “Dichiarato martire”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Alzheimer, allo studio nuovo test del sangue per diagnosi precoce

(Adnkronos) - Un nuovo test per rilevare i biomarcatori della malattia di Alzheimer. E' il risultato di uno studio finanziato dai National Institutes of...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, le pagelle ai look della finale: Arisa pigliatutto, Chiello goth e Dargen scalzo

(Adnkronos) - Ci siamo: per la finale di Sanremo vince l’eleganza e anche i messaggi (non troppo) tra le righe che qualche artista decide...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha vinto il Festival: tutto sul cantautore

(Adnkronos) - Sal Da Vinci è il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026. Il cantautore napoletano ha conquistato il primo posto...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince il festival. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga

(Adnkronos) - Sal Da Vinci con 'Per sempre sì' vince Sanremo 2026. Al secondo posto Sayf con 'Tu mi piaci tanto', al terzo Ditonellapiaga...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.