Iran: Teheran giustizia un uomo accusato di essere una spia della Cia 

In Iran è stato giustiziato un uomo condannato a morte con l’accusa di spionaggio per conto della Cia. Lo hanno riferito le autorità giudiziarie della Repubblica islamica, annunciando la chiusura del “caso di tradimento” di Mahmoud Mousavi Majd.

L’uomo era stato accusato tra l’altro di aver fornito informazioni utilizzate da Washington per individuare la posizione del comandate delle forze al-Quds, il generale Qassam Soleimani, ucciso in un raid Usa in Iraq all’inizio di gennaio.

