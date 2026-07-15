iran,-teheran:-hormuz-chiuso-fino-a-che-non-cesseranno-gli-atti-di-aggressione-degli-usa

Roma, 15 lug. (askanews) – I Guardiani della Rivoluzione islamica in Iran hanno annunciato che lo stretto strategico di Hormuz resterà chiuso fino alla cessazione degli “atti di aggressione” da parte degli Stati Uniti. Lo indica un comunicato diffuso dalla televisione di stato iraniana Irib.

Washington ha lanciato ieri una nuova serie di attacchi contro l’Iran e ha ripreso a bloccare i suoi porti. “Le operazioni di rappresaglia dei combattenti continueranno e lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non porranno fine ai loro atti di aggressione”, ha dichiarato il corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica.

“Il nemico (…) deve inoltre aspettarsi la chiusura di altre vie di esportazione di petrolio e gas che servono gli interessi degli Stati Uniti e dei loro alleati”, hanno proseguito. “Le esportazioni di petrolio e gas della regione saranno accessibili o a tutti, oppure a nessuno”, hanno aggiunto.