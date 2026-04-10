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Iran, telefonata Meloni-Al Sisi: sostegno a processo negoziati
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Iran, telefonata Meloni-Al Sisi: sostegno a processo negoziati

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Roma, 10 apr. (askanews) – Nel quadro dei continui contatti con i leader della regione, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa sera un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah Al Sisi.

“Nel corso della conversazione i due leader hanno espresso sostegno al processo negoziale in corso per un’uscita duratura dalla crisi che garantisca un quadro di sicurezza regionale e conduca alla riapertura sostenibile dello Stretto di Hormuz. È stata inoltre ribadita l’importanza di giungere a un’intesa sul tema del nucleare iraniano, pilastro necessario per un equilibrio regionale”, spiega una nota di Palazzo Chigi.

I due leader “hanno anche discusso della situazione in Libano, sottolineando la necessità di un cessate il fuoco immediato e condividendo il sostegno alla prospettiva di negoziati diretti tra Israele e Libano”, sottolinea.

Meloni e Al Sisi “hanno inoltre analizzato le pesanti ricadute della crisi sul piano securitario e umanitario. In particolare, il Presidente Meloni ha evidenziato come una perdurante instabilità nell’area del Golfo e del Medio Oriente rischi di agire da moltiplicatore della fragilità socio-economica, anche con conseguenti potenziali emergenze migratorie verso le coste del Mediterraneo. Al riguardo, i due leader hanno dunque rinnovato l’impegno a consolidare il partenariato bilaterale finalizzato a una gestione dei flussi migratori e a una ancora più stretta cooperazione nel contrasto ai trafficanti di esseri umani”, conclude la nota.

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