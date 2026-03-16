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Iran, Trump a Nato su Stretto Hormuz: futuro negativo se non aiuta
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Iran, Trump a Nato su Stretto Hormuz: futuro negativo se non aiuta

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Cina: tutti interrompano operazioni militari nell’area

Washington, 16 mar. (askanews) – Donald Trump ha di nuovo chiesto con insistenza supporto per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, una via strategica per il trasporto del petrolio, ritenendo che il futuro sarebbe “molto negativo” per la Nato in caso di rifiuto di assistenza da parte dei suoi alleati. E annunciato che potrebbe rinviare la sua visita in Cina se Xi Jinping e Pechino non risponderanno positivamente.”È normale che quanti traggono profitto da questo stretto contribuiscano a fare in modo che non accada nulla di spiacevole laggiù”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti ricordando che Europa e Cina dipendono fortemente dal petrolio del Golfo, a differenza degli Stati Uniti. Teheran sta prendendo di mira lo Stretto di Hormuz come rappresaglia contro gli attacchi israelo-americani, con l’obiettivo di renderlo impraticabile: una strategia che mira a danneggiare l’economia mondiale per fare pressione su Washington, mentre i prezzi del petrolio continuano a salire.Dalla Cina un invito a fermare immediatamente le operazioni militari nell’area dello stretto di Hormuz, dopo le dichiarazioni di Trump sulla possibile creazione di una coalizione internazionale incaricata di scortare le navi attraverso il passaggio strategico del Golfo Persico.”La Cina invita ancora una volta tutte le parti a fermare immediatamente le operazioni militari a Hormuz, ed evitare un’ulteriore escalation delle tensioni e prevenire un deterioramento della situazione regionale che potrebbe avere conseguenze ancora più gravi per l’economia globale”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.In occasione del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles i ministri degli Esteri Ue discutono delle difficili situazioni in Medio Oriente. Secondo l’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas l’Unione europea valuta l’ipotesi di un’iniziativa internazionale per garantire il passaggio di petrolio e gas attraverso lo Stretto di Hormuz, ispirata all’accordo che durante la guerra in Ucraina ha consentito l’esportazione di grano dal Mar Nero.

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