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Iran, Trump a Teheran: distruggeremo tutte le centrali elettriche e i ponti se non si siedono ai negoziati
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Iran, Trump a Teheran: distruggeremo tutte le centrali elettriche e i ponti se non si siedono ai negoziati

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Roma, 15 lug. (askanews) – “Stiamo facendo molta attenzione alla popolazione civile, come sapete. Ma ho detto: ‘Fareste meglio a concludere un accordo. Non vi rimarrà più niente'”. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, in una intervista a Fox.

Le operazioni militari Usa contro l’Iran “continueranno finché non dirò che è abbastanza. Hanno grinta. È come un grande pugile: pensi di averlo battuto e poi all’improvviso torna indietro e ti sferra un colpo. Hanno ancora un po’ di grinta” ha continuato il presidente americano.

Escludete un attacco terrestre? “Direi di no, se è appropriato. A volte serve un attacco terrestre, ma abbiamo altri che lo faranno posto nostro”, ha aggiunto Trump, avvertendo: “La prossima settimana tocca alle centrali elettriche, la prossima settimana tocca ai ponti. Vogliamo distruggere tutte le loro centrali elettriche, vogliamo distruggere tutti i loro ponti a meno che non si siedano al tavolo e negozino”.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti  (Centcom) ha annunciato di aver colpito decine di obiettivi
iraniani nel corso dell’ultima ondata di attacchi aerei notturni contro la repubblica islamica, mentre reintroduce un blocco navale nei confronti dell’Iran. Secondo il Centcom, le forze armate statunitensi hanno colpito “siti di lancio di missili e droni, capacità navali e sistemi di difesa costiera durante l’ondata di attacchi durata sette ore, al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell’Iran di minacciare
il traffico marittimo commerciale e gli equipaggi civili”.

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