lunedì, 23 Marzo , 26

A Savona il primo alloggio Aisla per persone con Sla e famiglie

(Adnkronos) - Sabato 21 marzo, sulla spiaggia di...

Referendum, Meloni: “Rispettiamo decisione degli italiani. Avanti con determinazione, impegno non cambia”

(Adnkronos) - "Gli italiani hanno deciso. E noi...

Lutto per Igor Tudor, il padre muore durante la gara del Tottenham

(Adnkronos) - Grave lutto per l'ex tecnico di...

Anm, Parodi si dimette: motivi familiari

(Adnkronos) - A quanto si apprende, il presidente...
HomeVideo NewsIran, Trump annuncia negoziati per fine guerra ma Teheran smentisce
iran,-trump-annuncia-negoziati-per-fine-guerra-ma-teheran-smentisce
Iran, Trump annuncia negoziati per fine guerra ma Teheran smentisce
Video News

Iran, Trump annuncia negoziati per fine guerra ma Teheran smentisce

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Il presidente Usa: stiamo parlando con una persona di alto livello

Roma, 23 mar. (askanews) – Botta e risposta, dichiarazioni e smentite tra Stati Uniti e Iran sullo stato dell’arte dei negoziati nel conflitto in corso in Medio Oriente.Il presidente Donald Trump aveva annunciato sul suo social Truth, l’ordine di fermare per cinque giorni gli attacchi contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane a seguito di quelle che ha definito “conversazioni molto buone e produttive riguardo a una risoluzione completa e totale delle ostilità”. Poi la smentita di Teheran, che attraverso l’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, ha fatto sapere che non cisarebbero stati colloqui e che la decisione del leader americano sarebbe dovuta al fatto che l’Iran ha raggiunto un elevato livello di deterrenza.”Nessun negoziato è stato avviato e non ce n’è alcuno in corso”, avrebbe detto una fonte, come ha poi confermato anche il ministero degli Esteri iraniano, secondo cui la dichiarazione degli Stati Uniti rientrerebbe in un tentativo di “ridurre i prezzi dell’energia e guadagnare tempo per attuare i piani militari americani”.Ma Trump ha continuato sulla sua linea: prima, intevistato da Fox Business ha spiegato che “un accordo è possibile tra cinque giorni o prima, riferendosi ai colloqui”; poi, parlando alla stampa da Palm Beach, in Florida ha ribadito che ieri i due paesi hanno “avuto trattative forti”, poi, alla domanda su chi sia il negoziatore iraniano con cui gli Usa starebbero trattando, ha risposto:Con una “persona di spicco”, non con il leader supremo. “Abbiamo spazzato via la leadership, la fase uno, la fase due e in gran parte la fase tre. Ma abbiamo a che fare con un uomo che credo sia il più rispettato e il leader”, ha detto. Sul nuovo “leader supremo”, Mojtaba Khamenei, Trump ha ribadito, come nei giorni scorsi: “Non lo abbiamo sentito, non sappiamo se sia vivo”.

Previous article
A Savona il primo alloggio Aisla per persone con Sla e famiglie
Next article
Referendum, Renzi: Meloni anatra zoppa, suoi dubiteranno di lei

POST RECENTI

Video News

Referendum, Landini: Paese chiede nuova agenda economica e sociale

"Rimettere al centro temi lavoro e pace"Roma, 23 mar. (askanews) - Dai risultati del voto referendario "emerge un altro dato: la maggioranza del Paese chiede...
Uncategorized

Referendum, Renzi: Meloni anatra zoppa, suoi dubiteranno di lei

"Quando il popolo parla, il palazzo deve ascolgtare"Roma, 23 mar. (askanews) - "Da oggi Giorgia Meloni è un'anatra zoppa, ovviamente nel senso tecnico giuridico del...
Uncategorized

Referendum, Landini: messaggio di unità, la Costituzione va applicata

"Le persone si sono riconquistate il diritto di votare"Roma, 23 mar. (askanews) - "Sottolineo la grandissima partecipazione al voto. Le persone si sono riconquistate il...
Video News

Referendum, Bindi: Costituzione è salva, Paese ritrovi unità

"Non è un voto contro governo"Roma, 23 mar. (askanews) - "La Costituzione è salva e ci auguriamo che il Paese trovi di nuovo l'unità intorno...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.