Iran, Trump boccia i negoziati: “Non sono contento”. Attacco più vicino, i segnali

(Adnkronos) – “L’Iran non può avere armi nucleari, non sono contento di come sta negoziando. Non voglio usare la forza ma a volte è necessario”. Donald Trump compie un altro passo verso l’attacco all’Iran. Il dialogo con Teheran, dice il presidente degli Stati Uniti, non ha dato sinora i risultati auspicati. Washington chiede lo smantellamento del programma nucleare. “Non c’è bisogno di arricchire l’uranio quando si dispone di così tanto petrolio, quindi non sono soddisfatto dei negoziati. Dico: nessun arricchimento. Né del 20%, né del 30%”, sentenzia il numero 1 della Casa Bianca.

Teheran, ad un bivio decisivo, prova a dare un segnale e accetta di non accumulare scorte di uranio arricchito. La disponibilità dell’Iran viene certificata dal ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Albusaid, al programma della Cbs News ‘Face the Nation’: i negoziatori, dice, hanno compiuto “progressi sostanziali” e che un accordo ora “è alla nostra portata”.

“Si tratta di qualcosa di completamente nuovo. Rende davvero meno rilevante la questione dell’arricchimento, perché ora stiamo parlando di zero scorte”, sottolinea Badr Albusaid. “Se non è possibile accumulare uranio arricchito, allora non c’è modo di creare una bomba”, spiega il ministro degli Esteri omanita. L’Iran è disposto a concedere agli ispettori dell’Aiea pieno accesso ai propri siti nucleari per verificare i termini dell’accordo. Il ministro si dice “piuttosto fiducioso” che anche ispettori americani potranno avere accesso a un certo punto del processo.

La disponibilità iraniana, finora solo sulla carta, basterà per invertire la rotta? Washington ha ridotto il proprio staff nelle ambasciate in Israele e in Iraq. La base americana di Al-Ubeid in Qatar risulta svuotata, la Cina invita i suoi cittadini a lasciare l’Iran e a prestare la “massima attenzione” in Israele. La sequenza delle ultime ore non passa inosservata. Secondo Axios, l’attacco potrebbe essere “imminente”.

Trump spiega di non aver ancora preso una decisione e di voler raggiungere un accordo. Il presidente mantiene una linea fluida sulla forza militare, affermando di non volerla usare ma che “a volte è necessario”. “Credo si possa dire che il rischio esiste sempre”, dice replicando a chi chiede se esista il rischio che eventuali raid contro l’Iran possano trasformarsi in un conflitto lungo termine in Medio Oriente.

Nelle scorse ore il Dipartimento di Stato americano ha annunciato l’inizio dell’evacuazione del personale “non essenziale” dall’ambasciata in Israele e dei loro familiari, citando “rischi per la sicurezza” nel contesto delle crescenti tensioni regionali. La sede resterà operativa: ambasciatore, diplomatici e personale impegnato nell’assistenza ai cittadini Usa, nella sicurezza e negli affari militari e di intelligence rimarranno nel Paese.

“Le persone possono considerare di lasciare Israele finché sono disponibili voli commerciali”, ha affermato il Dipartimento di Stato. L’ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, ha scritto allo staff invitando chiunque voglia lasciare il Paese a farlo già subito.

Misure analoghe sono state adottate anche in Iraq: secondo quanto riferito dall’emittente Al-Hadath, Washington ha ordinato l’evacuazione dei dipendenti non essenziali e delle loro famiglie dall’ambasciata a Baghdad. Nelle ultime 24 ore un numero significativo di cittadini americani ha lasciato il Paese attraverso l’aeroporto internazionale della capitale irachena.

Trump, pur ribadendo nel discorso sullo Stato dell’Unione di preferire una soluzione diplomatica alla crisi con Teheran, ha rafforzato in modo massiccio la presenza militare in Medio Oriente. Ma, come avrebbe evidenziato il capo degli Stati Maggiori Riuniti, Dan Caine, in un briefing a porte chiuse alla Casa Bianca, c’è il timore che un eventuale attacco possa innescare una reazione a catena nella regione, con il rischio che vengano lanciati missili balistici contro Israele e obiettivi statunitensi e che si apra un nuovo fronte con Hezbollah in Libano.

Da parte iraniana si ribadisce sempre con forza che le linee rosse sul nucleare non saranno mai superate. La delegazione a Ginevra – stando a ricostruzioni di stampa – avrebbe respinto le richieste americane di smantellare i tre principali siti nucleari (Fordo, Isfahan e Natanz) e di spedire all’estero tutto il suo uranio arricchito.

Intanto la retorica anti-Usa è al massimo volume nella Repubblica islamica. Il portavoce delle Forze Armate ha avvertito che “qualsiasi azione avventata americana porterà a un incendio diffuso nella regione”, sottolineando che, in caso di scontro, gli interessi Usa nell’area sarebbero a portata dei missili di Teheran. “Non cerchiamo di accendere guerre, ma non ne abbiamo paura e difenderemo con forza la nostra patria e gli interessi del nostro popolo”, ha dichiarato il generale di brigata Abolfazl Shekarchi.