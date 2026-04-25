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Iran, Trump: cancellata la visita in Pakistan di Witkoff e Kushner
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Iran, Trump: cancellata la visita in Pakistan di Witkoff e Kushner

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Roma, 25 apr. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha detto in un’intervista a Fox News che la visita in Pakistan dei suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner è stata cancellata.

“Ho detto ai miei collaboratori poco fa mentre si stavano preparando a partire: ‘No, non farete un volo di 18 ore per andare laggiù. Abbiamo tutte le carte in regola. Possono chiamarci quando vogliono, ma non farete più voli di 18 ore per stare lì a parlare del nulla’”, ha detto Trump alla giornalista Aishah Hasnie.

L’annuncio di Trump è arrivato dopo che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è ripartito da Islamabad, al termine dell’incontro con  il capo di stato maggiore dell’esercito pachistano Asim Munir e il premier Shehbaz Sharif, nel corso del quale ha illustrato  la risposta di Teheran alle proposte degli Stati Uniti.

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