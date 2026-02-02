martedì, 3 Febbraio , 26

Musk fonde SpaceX con xAi per mandare i data center nello spazio

(Adnkronos) - SpaceX di Elon Musk ha acquisito...

Usa, repubblicani a caccia di voti alla Camera per fermare lo shutdown

(Adnkronos) - I leader repubblicani della Camera sono...

Virus Nipah, studio italiano: sorveglianza in tempo reale per prevenire nuovi focolai

(Adnkronos) - L'analisi dei dati in tempo reale,...

La scienza italiana svela i segreti del cuore sott’acqua

(Adnkronos) - Sott'acqua l'uomo e i mammiferi marini...
Iran, Trump: “Colloqui in corso con Teheran”. Media: venerdì Witkoff-Araghchi a Istanbul

Redazione-web
(Adnkronos) – Le navi sono dirette verso l’Iran, ma “continuiamo a negoziare” sul nucleare. Donald Trump oggi alla Casa Bianca affronta diversi temi tra cui quello dei colloqui tra Washington e Teheran. “Vorrei vedere un accordo, ma vedremo che accadrà” ha detto il presidente americano.  

Secondo quanto riferiscono due fonti informate ad Axios, l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff e il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, dovrebbero incontrarsi venerdì a Istanbul per discutere di un possibile accordo. Una terza fonte ha precisato che l’incontro rappresenta “lo scenario migliore”, avvertendo che nulla è ancora definito con certezza. 

 

Dallo Studio Ovale Trump non risparmia consigli anche all’Europa che invita a “stare attenta” per gli enormi problemi con “l’immigrazione e l’energia”. “Sta diventando irriconoscibile” dice.  

 

Stop alle forniture di petrolio messicano a Cuba 

Il Messico smetterà di inviare petrolio a Cuba. Una decisione presa, poco dopo che gli Stati Uniti avevano minacciato di imporre dazi sui Paesi che fornivano greggio all’isola. “Cuba è una nazione fallita” ha sentenziato Trump” spiegando, comunque, che gli Usa “stanno ancora trattando con i leader cubani”. 

 

Durante la conferenza stampa alla Casa Bianca, è stato chiesto al presidente Donald Trump dell’annuncio della segretaria alla Sicurezza interna Usa Kristi Noem che il Dhs avrebbe distribuito bodycam a tutti gli agenti sul campo a Minneapolis. “Beh, non è stata una mia decisione. L’avrei presa io, sapete, lascio la decisione a lei”, ha detto il presidente. “In genere tendono ad essere utili alle forze dell’ordine, perché non si può mentire su ciò che sta accadendo… Ma se lei vuole farlo, per me va bene”, ha detto Trump, come riporta la Cnn. “Se lei vuole usare le bodycam, per me va bene”, conclude. 

 

 

 

 

