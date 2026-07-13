lunedì, 13 Luglio , 26
HomeAttualitàIran, Trump: colpiremo con grande forza stasera e domani
iran,-trump:-colpiremo-con-grande-forza-stasera-e-domani
Iran, Trump: colpiremo con grande forza stasera e domani
Attualità

Iran, Trump: colpiremo con grande forza stasera e domani

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 13 lug. (askanews) – In un’intervista radiofonica con il conduttore Hugh Hewitt, il presidente USA Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti sferreranno un attacco “molto duro” contro l’Iran “stasera e domani”, aggiungendo che il sito segreto iraniano chiamato in codice “Pickaxe Mountain” (montagna del piccone) è un “possibile bersaglio per un bel colpo bello grosso”.

“Li colpiremo con grande forza stasera e li colpiremo con forza domani e non c’è un bel niente che possano fare al riguardo. Non hanno nulla. Non hanno nulla se non la bocca larga… Ho avuto modo di conoscerli, e sono completamente fuori di testa” è un regime di “fanatici”, ha detto Trump, affermando poi che il sito di Pickaxe Mountain è ancora nel mirino: “Lo teniamo d’occhio… probabilmente daremo un’occhiata a Pickaxe relativamente presto”.

Previous article
Consob, Guido Stazi il nuovo presidente: domani la nomina in Cdm
Next article
Consob, Guido Stazi sarà presidente: domani attesa la nomina in Cdm

POST RECENTI

Attualità

Nuovi attacchi Usa contro l’Iran. “Nel mirino” anche un sito segreto nucleare

Roma, 13 lug. (askanews) – Sono partiti nuovi attacchi militari Usa contro l’Iran. Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha scritto su X che...
Attualità

Consob, Guido Stazi sarà presidente: domani attesa la nomina in Cdm

Roma, 13 lug. (askanews) – Il Governo scioglie il nodo della Consob. Secondo quanto si apprende il consiglio dei ministri in programma domani dovrebbe nominare...
Attualità

Per Meloni sfida a ‘roulette’ preferenze. “Mi aspetto compattezza centrodestra”

Roma, 13 lug. (askanews) – Il leitmotiv, peraltro sin dagli albori della discussione sulla legge elettorale, è che la pratica è nelle mani del Parlamento....
Attualità

L.elettorale, da domani alla Camera i tre giorni decisivi per la riforma

Roma, 13 lug. (askanews) – Iniziano domani i tre giorni decisivi per il destino della legge elettorale voluta dal centrodestra: un sistema proporzionale con premio...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.