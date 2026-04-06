Iran, Trump: la proposta “Islamabad” significativa ma non è sufficiente. Usa hanno molte alternative

Roma, 6 apr. (askanews) – La proposta “Islamabad”, così definita per l’impegno di alcuni paesi, tra cui il Pakistan, per elaborare un piano di cessate il fuoco in Iran rappresenta “un passo significativo” ma “non sufficiente”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti durante la cerimonia di consegna delle uova pasquali alla Casa Bianca, secondo quanto riporta la Cnn.
La proposta di “Islamabad” conteneva un cessate il fuoco di 45 giorni.
“Gli Stati Uniti, in Iran, “hanno molte alternative”, ha detto il presidente Usa, Donald Trump, a margine della cerinomia di consegna delle uova pasquali, secondo quanto riporta l’agenzia Anadolu, aggiungendo “voglio chiudere la questione”.
“Se potessi scegliere”, Trump ha aggiunto, vorrebbe tenere il petrolio dell’Iran perché “non c’è niente che potrebbero fare al riguardo”.