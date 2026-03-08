Iran, Trump: “Meloni è mia amica e una grande leader, cerca sempre aiutare”

Roma, 8 mar. (askanews) – La premier Giorgia Meloni “cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica. Penso sia una grande leader. Io amo l’Italia”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, rispondendo telefonicamente al Corriere della Sera sulla possibilità di intervento e aiuto dell’Italia nella guerra in Medio Oriente, alla luce della partecipazione decisa dal Governo italiano all’invio di navi di Paesi europei per la difesa di Cipro e se questo ai suoi occhi questo sia considerato abbastanza.

Trump, riferisce il Corsera, è stato raggiunto telefonicamente nella giornata ieri, dopo il summit “Scudo delle Americhe” con gli alleati Usa centro e latino americani nella sua residenza in Florida a Mar a Lago e prima di volare a Dover per accogliere il rimpatrio delle salme dei soldati americani uccisi in Medio Oriente.