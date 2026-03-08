domenica, 8 Marzo , 26

Terremoto ad Avellino, scossa 2.8 in provincia

(Adnkronos) - Terremoto oggi in provincia di Avellino,...

Referendum giustizia, Marina Berlusconi: “No a toni da derby, vittoria Sì non sarebbe solo di mio padre”

(Adnkronos) - "Mentre la nostra attenzione è monopolizzata...

Putin, il discorso è da rifare ma il video finisce online

(Adnkronos) - “Fatemelo rifare…”. Vladimir Putin ha la...

Esplosione all’ambasciata americana a Oslo nella notte

(Adnkronos) - L'ambasciata statunitense a Oslo è stata...
HomeAttualitàIran, Trump: "Meloni è mia amica e una grande leader, cerca sempre...
iran,-trump:-“meloni-e-mia-amica-e-una-grande-leader,-cerca-sempre-aiutare”
Iran, Trump: “Meloni è mia amica e una grande leader, cerca sempre aiutare”
Attualità

Iran, Trump: “Meloni è mia amica e una grande leader, cerca sempre aiutare”

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

Roma, 8 mar. (askanews) – La premier Giorgia Meloni “cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica. Penso sia una grande leader. Io amo l’Italia”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, rispondendo telefonicamente al Corriere della Sera sulla possibilità di intervento e aiuto dell’Italia nella guerra in Medio Oriente, alla luce della partecipazione decisa dal Governo italiano all’invio di navi di Paesi europei per la difesa di Cipro e se questo ai suoi occhi questo sia considerato abbastanza.

Trump, riferisce il Corsera, è stato raggiunto telefonicamente nella giornata ieri, dopo il summit “Scudo delle Americhe” con gli alleati Usa centro e latino americani nella sua residenza in Florida a Mar a Lago e prima di volare a Dover per accogliere il rimpatrio delle salme dei soldati americani uccisi in Medio Oriente.

Previous article
Indian Wells, Alcaraz e Djokovic al terzo turno. Darderi out
Next article
Gp Australia, trionfo Russell e doppietta Mercedes davanti alle Ferrari

POST RECENTI

Attualità

Premiato corto di Magazzini Gabrielli contro violenza economica sulle donne

Milano, 8 mar. (askanews) – Si è aggiudicato il premio per la migliore musica originale "Pane, amore e libertà", il corto realizzato da Magazzini Gabrielli,...
Attualità

Calcio, risultati di A: La Juve a -1 dalla Champions

Roma, 8 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 28esima giornata dopo Juventus-Pisa 4-0 28^ GIORNATA Napoli-Torino 2-1, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese...
Attualità

Lonely Planet, UlisseFest 2026 approda a Genova

Milano, 7 mar. (askanews) – Nel 2026 il "Lonely Planet UlisseFest – La festa del viaggio" sceglie Genova. Dal 10 al 12 luglio la città...
Attualità

Iran, Netanyahu: la guerra continuerà senza sosta

Roma, 7 mar. (askanews) – La guerra contro l’Iran continuerà senza sosta e senza compromessi, e per il popolo iraniano si avvicina "il momento della...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.