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Iran, Trump: “non sta offrendo il tipo di accordo che ci serve”

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By Redazione-web

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Le sue parole durante un discorso a The Villages, in Florida

Miami, 2 mag. (askanews) – L’Iran “non sta offrendo il tipo di accordo di cui abbiamo bisogno”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump durante un discorso a The Villages, in Florida. “Non stanno proponendo il tipo di accordo di cui abbiamo bisogno. E noi porteremo a termine questa cosa come si deve. Non ce ne andremo prima del previsto per poi ritrovarci con (lo stesso) problema tra tre anni” ha dichiarato.

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