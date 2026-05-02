iran,-trump:-“non-sta-offrendo-il-tipo-di-accordo-che-ci-serve”

Le sue parole durante un discorso a The Villages, in Florida

Miami, 2 mag. (askanews) – L’Iran “non sta offrendo il tipo di accordo di cui abbiamo bisogno”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump durante un discorso a The Villages, in Florida. “Non stanno proponendo il tipo di accordo di cui abbiamo bisogno. E noi porteremo a termine questa cosa come si deve. Non ce ne andremo prima del previsto per poi ritrovarci con (lo stesso) problema tra tre anni” ha dichiarato.