giovedì, 26 Marzo , 26
HomeAttualitàIran, Trump: stiamo vincendo, iraniani trattano ma hanno paura di dirlo
iran,-trump:-stiamo-vincendo,-iraniani-trattano-ma-hanno-paura-di-dirlo
Iran, Trump: stiamo vincendo, iraniani trattano ma hanno paura di dirlo
Attualità

Iran, Trump: stiamo vincendo, iraniani trattano ma hanno paura di dirlo

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 26 mar. (askanews) – “C’è chi dice che questo è il miglior primo anno di un presidente di tutti i tempi. Sono d’accordo al 100%. Abbiamo fatto tantissimo, abbiamo chiuso otto guerre e ne stiamo vincendo un’altra. Stiamo vincendo come mai prima d’ora con l’Iran. E datemi retta: stanno negoziando. Volgliono tantissimo fare una accordo, ma sono spaventati di ammatterlo, perché hanno paura di essere uccisi dalla loro stessa popolazione. E hanno anche paura di essere uccisi da noi. Non c’è mai stato un capo di Stato che voleva così poco essere capo dell’Iran”. Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, nel suo intervento alla cena per la raccolta di fondi del Nation Republican Congressional Committee’s (Nrcc).

“Se ascolti alle notizie, sembra che stiamo perdendo una guerra in cui stiamo decimando l’avversario. Li stiamo decimando: non hanno marina, non hanno niente e poi guardi le notizie, le fake news: devono cambiare”, ha proseguito Trump. “Quando puoi vincere un’elezione avendo contro il 94% delle notizie, e poi vinci a valanga, vuol dire c’è qualcosa di sbagliato nelle notizie. Fake news. Lo cambieremo – ha detto Trump – perché vi meritate buone notizie”. (fonte immagine: The White House)

Previous article
Tari, qual è la differenza tra quota fissa e quota variabile e come calcolarle

POST RECENTI

Attualità

SpaceX rilancia a 75 mld obiettivo di raccolta da sbarco in Borsa (FT)

Roma, 26 mar. (askanews) – SpaceX rilancia le sue ambizioni già da record sulla raccolta dallo sbarco in Borsa. Secondo quanto riporta il Financial Times,...
Attualità

Fit-Cisl, Monica Mascia nuovo segretario generale

Roma, 25 mar. (askanews) – Rinnovo dei vertici in Fit-Cisl. Il Consiglio Generale della federazione cislina dei trasporti, dell’ambiente e dei servizi, riunito questo pomeriggio...
Attualità

Rebus leader nel campo largo, Schlein dice no al ‘papa straniero’

Roma, 25 mar. (askanews) – Niente ‘federatori’ o ‘papi stranieri’, Elly Schlein manda un messaggio chiaro a tutti, nel suo partito e al resto della...
Attualità

Via Santanché, Meloni chiude il cerchio. “Dimostrato che non ci sono sacche di impunità”

Algeri, 25 mar. (askanews) – Il fardello se lo scrolla di dosso mentre è sul volo di rientro da Algeri, al termine di una giornata...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.