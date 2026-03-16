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Iran, Trump su Mojtaba: “Non sappiamo se sia morto oppure no”
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Iran, Trump su Mojtaba: “Non sappiamo se sia morto oppure no”

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By Redazione-web

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Il 13 marzo lo aveva definito “vivo ma ferito”

Washington, 16 mar. (askanews) – Donald Trump afferma di non sapere se Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema dell’Iran, sia ancora vivo. Il passaggio segna un cambio di tono rispetto ai giorni scorsi: il 13 marzo il presidente americano lo aveva descritto come “vivo ma ferito”, mentre ora ammette che Washington non sa con certezza chi stia davvero guidando Teheran.”Molte persone dicono che è gravemente sfigurato – afferma Trump – Dicono che abbia perso una gamba, una gamba sola, e che sia stato ferito molto gravemente. Altri dicono che sia morto. Nessuno dice che stia bene al cento per cento. Sapete, non ha parlato. L’ayatollah stava seduto e vomitava odio da una sorta di trono. Non bello come un trono vero. Io preferisco molto di più il trono inglese. Però era una sedia vistosa. Ma da quella sedia spargeva odio. Lo vedevate spesso, giusto? Questo invece non lo abbiamo visto affatto. E questo può dipendere da molte ragioni diverse. Non sappiamo se sia morto oppure no”.

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