iran,-trump:-“vogliono-fare-un-accordo”

E poi dice che ha dato a Teheran una data, ma senza precisare

Washington, 30 gen. (askanews) – Il presidente Donald Trump afferma che l’Iran intende “fare un accordo” per evitare un’azione militare statunitense, aggiungendo di aver fissato con Teheran una scadenza, non meglio precisata, per rispondere, mentre navi statunitensi sono dirette verso la regione.”Stavano per impiccare 837 persone, e io ho detto loro ‘se lo fate, pagherete un prezzo che nessuno ha mai pagato prima’, e loro si sono fermati. Ho apprezzato, ma stanno uccidendo molte persone, quindi vedremo cosa succederà. Posso dire questo: vogliono davvero raggiungere un accordo”, ha spiegato.