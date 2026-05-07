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Iran-Usa, alta tensione nello Stretto di Hormuz. Teheran: “Violata la tregua”
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Iran-Usa, alta tensione nello Stretto di Hormuz. Teheran: “Violata la tregua”

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(Adnkronos) –
“Gli Stati Uniti hanno violato la tregua, risponderemo”. L’Iran annuncia scontri nello Stretto di Hormuz e denuncia la violazione del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti. Nelle stesse ore, i media di Teheran riferiscono di esplosioni a Teheran, Bandar Abbas e Minab.  

L’agenzia Tasnim, in particolare, sostiene che tre cacciatorpediniere statunitensi sono stati attaccati da missili e droni. L’esercito della Repubblica islamica sarebbe entrato in azione dopo un attacco condotto dagli Usa contro una petroliera. Secondo l’agenzia iraniana Fars, vicina ai Guardiani della Rivoluzione, le forze armate di Teheran hanno ingaggiato uno scontro a fuoco con il “nemico” nei pressi dell’isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz: “Le sezioni commerciali del molo Bahman, sull’isola, sono state colpite durante uno scambio di fuoco tra le forze armate della Repubblica islamica e il nemico”.  

Le notizie, con l’improvviso innalzamento della tensione, arrivano mentre Iran e gli Stati Uniti dialogano sul memorandum di 14 punti, raccolti in una sola pagina, che dovrebbe favorire la riapertura dello Stretto di Hormuz e preparare i negoziati per porre fine alla guerra nell’arco di 30 giorni. Il piano, secondo il New York Times, prevede 3 punti “immediatamente attuabili”: la revoca del blocco navale attuato dagli Usa nello Stretto, l’apertura del braccio di mare al traffico commerciale e la fine dei combattimenti. Su queste basi, partirebbero i negoziati che nell’arco di un mese dovrebbero portare i due paesi ad un’intesa più ampia.﻿ 

 

Il nodo, riferisce il New York Times, è rappresentato sempre dal programma nucleare di Teheran e dal destino dei 440 chili di uranio arricchito al 60%. Gli Usa chiedono la consegna delle scorte, la chiusura di 3 siti – presumibilmente Isfahan, Fordow e Natanz – e lo stop ai processi di arricchimento per 20 anni. L’Iran risponde proponendo la diluizione dell’uranio – con la riduzione del grado di arricchimento – e la consegna del materiale ad un paese terzo. Teheran sarebbe disposta a sospendere l’arricchimento dell’uranio per 10-15 anni, ma non menzionerebbe la chiusura di impianti. Secondo tre funzionari iraniani, Teheran accetterebbe di rinunciare alle attività finalizzare alla produzione di un’arma nucleare. 

La strategia dell’Iran continua a snodarsi su un doppio binario. La via diplomatica non viene abbandonata ma viene accompagnata da atti concepiti come dimostrazioni di forza. Non è un caso che Teheran stia imponendo nuove regole per il transito nello Stretto di Hormuz, nel tentativo di rafforzare il controllo sulla via marittima strategica e consolidare i propri presunti vantaggi. Secondo un documento visionato dalla Cnn, il regime ha introdotto un protocollo che obbliga le navi commerciali a rispettare nuove procedure di autorizzazione, pena il rischio di attacchi. Il modulo è emesso dalla nuova Autorità iraniana per lo Stretto del Golfo Persico e deve essere compilato da tutte le imbarcazioni in transito per garantire il passaggio in sicurezza. 

Il documento contiene oltre 40 domande che richiedono alle navi di fornire dettagli completi, tra cui nome, numero identificativo, eventuali precedenti denominazioni, Paese di origine e destinazione. Sono inoltre richieste informazioni sulle nazionalità di armatori, operatori e membri dell’equipaggio, oltre ai dettagli del carico trasportato. Secondo quanto riportato, i dati devono essere inviati via e-mail alla Pgsa prima del transito. In una comunicazione citata dalla Cnn, l’autorità iraniana avverte che “informazioni complete e accurate sono essenziali per la gestione delle richieste di transito” e che “ulteriori istruzioni saranno comunicate via email”, aggiungendo che eventuali dati “errati o incompleti” comporteranno la responsabilità esclusiva del richiedente. 

 

 

 

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