Iran, via libera da Parlamento a risoluzione maggioranza su comunicazioni Meloni
Attualità

Iran, via libera da Parlamento a risoluzione maggioranza su comunicazioni Meloni

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Roma, 11 mar. (askanews) – L'aula del Senato la mattina e l'aula della Camera la sera hanno approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni rese dalla premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, allargate al Medio Oriente. Al Senato i sì sono stati 102, 66 i no e un astenuto. Alla Camera si sono registrati 196 sì, 122 no e 3 astenuti.

A Montecitorio, con parere positivo del governo, sono state approvate alcune parti della risoluzione presentata da Azione mentre Pd, M5s e Avs hanno rifiutato il voto per parti separate, il governo ha espresso parere negativo, e le tre risoluzioni sono state bocciate.

