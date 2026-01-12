Iran, Von der Leyen: “L’Ue è con il popolo e con la sua lotta per la libertà”

dal nostro corrispondente Alessio Pisanò

ROMA – “Mentre la repressione si intensifica e persone innocenti continuano a morire, monitoriamo la situazione con attenzione. L’Europa sta con il popolo iraniano e la loro legittima lotta per la libertà”. Lo ha dichiarato su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in merito alla repressione delle recenti proteste in Iran, scoppiate inizialmente per contestare la crisi economica e il crollo della valuta nazionale, poi trasformate in manifestazioni politiche contro il regime. Secondo alcune fonti di attivisti per i diritti umani, tra cui la Human Rights Activists News Agency, la repressione avrebbe causato centinaia di morti e migliaia di arresti. Il governo iraniano ha inoltre interrotto l’accesso a internet in tutto il Paese per ostacolare le manifestazioni. “Le strade di Teheran e le città di tutto il mondo si riempiono di donne e uomini iraniani che chiedono libertà di parola, di riunirsi, viaggiare e soprattutto di vivere liberamente. L’Europa condanna la violenta repressione di queste proteste legittime. Chiediamo il rilascio immediato di tutti i manifestanti arrestati”, conclude l’inquilina di palazzo Berlaymont. “Domandiamo il totale ripristino di Internet, e chiediamo, infine, che i diritti fondamentali vengano rispettati”.

All’appello di von der Leyen su X si è unita anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola: “Anche se il regime cerca di limitare le comunicazioni, il mondo vede comunque il coraggioso popolo iraniano opporsi. Li sentiamo rivendicare la loro dignità, il loro orgoglio e la loro libertà. Noi siamo con loro: questa generazione cambierà la storia”. “I prigionieri politici ancora detenuti hanno bisogno di qualcosa in più di semplici parole, l’Europa può agire concretamente designando il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica come organizzazione terroristica ed estendendo con urgenza le sanzioni europee a tutti gli individui coinvolti nella repressione del regime – ha continuato Metsola – L’Iran sarà libero”.

Anche l’Alta rappresentante per la Politica estera e di sicurezza dell’Ue, Kaja Kallas, ha commentato su X la situazione iraniana. “Il popolo iraniano sta combattendo per il proprio futuro, ignorando le sue richieste, il regime mostra i suoi veri colori”, ha sostenuto. “Le immagini che ci giungono da Teheran mostrano una risposta da parte delle forze dell’ordine violenta e sproporzionata. Ogni violenza nei confronti dei manifestanti pacifici è inaccettabile, e il blocco di internet in tutto il Paese rivela un regime che ha paura del suo stesso popolo”.

COMMISSIONE UE: INACCETTABILE UCCIDERE DIMOSTRANTI PACIFICI

“Inaccettabile che persone che

manifestano pacificamente per la loro libertà vengano arrestate o

uccise. A loro tutta la nostra solidarietà”. Lo ha dichiarato la

portavoce della Commissione europea Paula Pinho durante

l’incontro quotidiano con la stampa a Palazzo Berlaymont, in

merito alla repressione in corso delle proteste popolari in Iran,

scoppiate contro il regime nei mesi scorsi e intensificatesi

negli ultimi giorni a fronte delle restrizioni di libertà civili.

“La presidente von der Leyen ha invitato il regime iraniano

alla scarcerazione dei manifestanti e alla restaurazione della

connessione internet che rende ancora più difficile per questi

cittadini far valere i propri diritti”, ha aggiunto la portavoce,

il governo iraniano ha infatti messo in atto un blackout di

internet impedendone così l’accesso alle comunicazioni. Strategia

già messa in atto dal governo in passato.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it