martedì, 3 Marzo , 26
HomeVideo NewsIraniani a New York: torneremo e ricostruiremo, molta strada da fare
iraniani-a-new-york:-torneremo-e-ricostruiremo,-molta-strada-da-fare
Iraniani a New York: torneremo e ricostruiremo, molta strada da fare
Video News

Iraniani a New York: torneremo e ricostruiremo, molta strada da fare

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Manifestazione a Times Square

New York, 3 mar. (askanews) – A Times Square fra bandiere e slogan, ragazze e ragazzi iraniani festeggiano la morte dell’ayatollah Khamenei, che ha guidato il Paese per oltre 30 anni, reprimendo ogni protesta contro il regime nel sangue.”Sebbene abbiamo fatto un passo importante nella giusta direzione, grazie a Netanyahu e al presidente Trump, c’è ancora molta strada da fare e dobbiamo ancora realizzare la transizione giusta”, dice un’iraniana, a tre giorni dall’inizio dell’attacco di Israele e Usa sull’Iran.”Nel momento in cui (l’Iran) sarà libero, la maggior parte di noi da tutto il mondo tornerà indietro. Questo è stato il primo motivo per cui molti di noi hanno effettivamente lasciato il Paese, perché hanno rovinato la nostra economia, hanno oppresso le donne, hanno commesso ogni sorta di violenza contro persone innocenti, ed è per questo che siamo usciti da quel Paese. Ma torneremo, torneremo con orgoglio e ricostruiremo ciò che hanno rovinato”, dice un’altra manifestante.

Previous article
Cina chiede di fermare escalation: garantire sicurezza Stretto Hormuz
Next article
M.O., all’aeroporto di Dubai primi passeggeri in partenza

POST RECENTI

Video News

Doc Pharma: lavoriamo per sempre più diffusione farmaci equivalenti

CEO Zagaria: diversifichiamo di più, ma non cambiamo nostra storiaMilano, 3 mar. (askanews) - "Quest'anno noi come Doc Pharma celeberemo 30 anni di vita. ...
Video News

Iran, colpito il sito nucleare di Natanz: le immagini del prima e dopo

Danneggiato ingresso impianto arricchimentoMilano, 3 mar. (askanews) - Nel terzo giorno dell'attacco lanciato da Israele e Usa contro l'Iran è stato colpita e danneggiata una...
Video News

Tajani: “Task force Unità di crisi in Oman per gli italiani bloccati”

Carabinieri e Finanza nel Golfo contro "bagarinaggio"Roma, 3 mar. (askanews) - "È arrivata ed è già operativa la task force che abbiamo inviato da Roma...
Video News

L’esercito israeliano ha colpito l’ufficio presidenziale dell’Iran

E anche l'edificio del Consiglio di sicurezzaMilano, 3 mar. (askanews) - Effie Defrin, portavoce ha dichiarato che l'Idf ha effettuato attacchi aerei contro l'ufficio presidenziale...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.