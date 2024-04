Iraq, esplosione in una base di gruppi filo-Iran: un morto

Usa e Israele hanno negato ogni coinvolgimento

Roma, 20 apr. (askanews) – Un morto, diverse persone ferite. È questo il bilancio di un’esplosione che ha investito nella notte una base militare irachena che ospita una coalizione di gruppi armati filo-iraniani. Lo hanno dichiarato fonti della sicurezza.

L’esplosione – riportano i media – ha colpito la base militare di Calso, nel governatorato di Babil, a sud di Baghdad, dove sono di stanza le Forze di Mobilitazione Popolare (Pmf) irachene, o Hashed al Shaabi: lo hanno indicato una fonte del ministero degli Interni e un responsabile militare.

Non sono stati rilevati droni o jet da combattimento nello spazio aereo dell’area di Babil prima o durante l’esplosione, ha confermato l’esercito in un comunicato. In un’altra nota, Hashed al Shaabi ha affermato che un’”esplosione” ha inflitto “perdite materiali” e vittime, senza specificare il numero di feriti.

Il gruppo ha confermato che i suoi locali nella base militare sono stati colpiti e che sono stati inviati degli investigatori sul posto.

Rispondendo alle domande della France Presse, le fonti della sicurezza non hanno voluto identificare chi o cosa fosse responsabile. “L’esplosione ha colpito attrezzature, armi e veicoli”, ha indicato la fonte del ministero.

Poco dopo l’esplosione, l’esercito statunitense ha dichiarato che le sue forze non erano responsabili dell’accaduto. “Gli Stati Uniti non hanno effettuato attacchi aerei in Iraq oggi”, ha scritto il Comando centrale statunitense (Centcom) sul social network X, aggiungendo che le notizie secondo cui le forze americane avrebbero effettuato un attacco sono “non vere”.

Negli ultimi mesi, alcuni gruppi membri delle Pmf hanno inscenato attacchi contro le forze statunitensi di stanza in Iraq e in Siria, a loro dire ritorsione per il sostegno di Washington a Israele nella guerra contro il gruppo terroristico Hamas a Gaza.

Israele non ha alcun legame con le esplosioni in Iraq, ha dichiarato un funzionario dello stato ebraico alla Cnn. Raggiunte dalla France Presse, le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato di “non commentare le informazioni pubblicate dai media stranieri”.

L’ufficiale militare iracheno, che ha parlato a condizione di anonimato a causa della delicatezza dell’argomento, ha detto che l’esplosione della notte è avvenuta in “magazzini che ospitavano attrezzature”. L’incendio “è ancora in corso e la ricerca dei feriti continua”, ha detto la fonte.

Hashed al Shaabi, un’alleanza di gruppi armati prevalentemente sciiti formatasi per combattere il gruppo dello Stato Islamico, è stata integrata nell’apparato di sicurezza regolare dell’Iraq. L’esplosione nella base militare irachena arriva in un contesto di crescenti tensioni regionali.