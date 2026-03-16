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Iraq vuole rilanciare parte dell’export di petrolio tramite Turchia
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Iraq vuole rilanciare parte dell’export di petrolio tramite Turchia

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Riabilitando oleodotto che collega Kirkuk a Ceyhan Pipeline

Roma, 16 mar. (askanews) – L’Iraq sta cercando di rilanciare una parte delle sue esportazioni di petrolio, attualmente interrotte a causa della guerra in Medio Oriente, attraverso la Turchia. “Sono in corso negoziati con la regione del Kurdistan per consentire l’esportazione di circa 200.000-250.000 barili di petrolio di Kirkuk, estratto dai giacimenti omonimi, attraverso il porto di Ceyhan utilizzando l’oleodotto iracheno-turco”, ha dichiarato il ministro del petrolio iracheno Hayan Abdel Ghani in un video pubblicato online.”Le squadre del ministero del Petrolio stanno compiendo notevoli sforzi per riabilitare l’oleodotto che collega i giacimenti petroliferi di Kirkuk all’oleodotto iracheno-turco. Tutti i lavori di riabilitazione sono stati completati, ma un tratto di circa 100 chilometri deve ancora essere ispezionato”, ha spiegato il ministro Hayan Abdel Ghani.”(Le squadre effettueranno) un test idrostatico, che rappresenta la fase finale del ripristino dell’oleodotto. Speriamo che entro una settimana il test sia completato, in modo da poter pompare il petrolio greggio dai giacimenti di Kirkuk direttamente nell’oleodotto iracheno-turco, senza passare attraverso la regione del Kurdistan”, ha aggiunto.”L’oleodotto esistente è il Ceyhan Pipeline, l’oleodotto iracheno-turco, e una parte di questo oleodotto attraversa la regione del Kurdistan. Sono in corso negoziati con la regione per consentire l’esportazione di circa 200.000-250.000 barili di petrolio di Kirkuk, estratto dai giacimenti di Kirkuk, attraverso il porto di Ceyhan utilizzando l’oleodotto iracheno-turco, ma finora non siamo riusciti a raggiungere un accordo con la regione per l’esportazione di tale quantità”, ha concluso.

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